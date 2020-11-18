Okular da kapandı

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıkladı. Alınan tedbirlerle hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü.

Erdoğan, toplantı sonrası yeni tedbirleri açıkladı. Alınan yeni kararlar şunlar;

1-Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

2- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde (10.00-16.00) sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil (Genişletme, Kapsamına alma) edilecek.

3- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

4- Alışveriş merkezi, marketler, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

5- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

6- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

7- Restoranlar sadece paket servis yapacak. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

31 Aralık 2020 tarihine kadar online eğitim

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, alınan yeni tedbirler kapsamında uzaktan eğitim uygulamasının hangi tarihlerde uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.