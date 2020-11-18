“KKTC Reform Eylem Planı” kapsamında, “KKTC Yükseköğrenim Strateji Belgesi” içerisinde belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülen “Yükseköğrenim Eylem Planı” çalışmaları tamamlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakan Nazım Çavuşoğlu, bu bağlamda oluşturulan Yükseköğrenim Strateji Belgesi Komisyonu’nu kabul ederek, görüştü.

Görüşmede, komisyon, yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan Yükseköğrenim Eylem Planı’nı Çavuşoğlu’na sundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin uluslararası rekabet gücüne sahip, evrensel standartlarda, nitelikli yükseköğrenimin sunulduğu bir ada olmasını sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

“Yükseköğrenim Strateji Belgesi’ni KKTC’nin uluslararası tanınırlığına, bilimsel, teknolojik,

sosyo-kültürel, politik ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak misyonu ile Bakanlar Kurulu’ndan onaylatarak hayata geçirdik” diyen Çavuşoğlu, bugüne kadar çalışılmamış ve konuşulmamış bir işi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden itibaren yükseköğrenimde yaşanan sıkıntılara çözüm getirdiklerini ifade etti.

“Ülkemizde fikir çok, konuşan çok ama iş yapan ve üreten az” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, yükseköğrenim ve üniversitelerin sorunlarını ele alacak bir ön çalışmanın, bugüne kadar yapılmadığına işaret ederek, oluşturulan eylem planı ile üniversitelerin stratejik bir plana ve vizyona sahip olacağına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, ayrıca, Stratejik Eylem Planı’nın oluşturulabilmesi için 52 toplantı, 150 saatin üzerinde çalışma yürütüldüğüne de dikkat çekti.

Büke: Yapılacak birçok iş var

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke de yaptığı konuşmada, uzun süreli bir çalışma sonucunda KKTC Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Önlerinde daha yapılacak birçok iş olduğuna da vurgu yapan Büke, süreç içerisinde çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, konuşmaların ardından komisyonda görev alan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’ye, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü Dr. Ziya Öztürkler’e, YÖDAK üyelerine, üniversite temsilcilerine, akademisyenlere ve bakanlık personeline teşekkür ederek, plaket takdim etti.