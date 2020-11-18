YDÜ Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılışına Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılışı gerçekleştirildi.

Okul, öncesi, kreş, ilkokul ve ortaokul bölümleri ve kültür ve kongre merkeziyle 400’ü aşkın öğrenciyle eğitim hayatına başlayan YDÜ Yeniboğaziçi Kampüsü’nün açılışını törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

YDÜ Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ekibiyle birlikte katılımıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlandığını ve dünyaya güçlü mesajlar verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı olarak okulun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, KKTC’nin bir yatırım daha kazandığını belirtti. Tatar, ülkenin geleceği ve devletin güçlenmesi için böyle yatırımların çok önemli olduğunun altını çizdi.

Tatar, Günsel ailesinin her alandaki büyük yatırımlarla, gösterdikleri irade ve vizyonla KKTC’ye sahip çıkma anlayışının çoğalarak, devam etmesini temenni etti.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle törene katılamayan babası Suat Günsel’in mesajını okuyarak başladığı konuşmasında, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları haftasında kampüsün açılışını gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Günsel, YDÜ ailesi olarak geçmişe sahip çıkmayı, bugünü güçlü kılmayı, yarını aydınlık yapmayı kendilerine amaç edindiklerini söyledi.

Açılışta ayrıca; Yakın Doğu İlk Öğretim ve Ortaöğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YDÜ İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris de birer konuşma yaptı.