Doğrusu bu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusunda 1974’ten bu yana 46 yıldır Kıbrıs müzakerelerinde birçok fırsatın Rum tarafının olumsuz tavrı nedeniyle kaçırıldığına işaret ederek, zaman zaman güven yaratıcı önlemler kapsamında ya da global bir anlaşmanın bir parçası olarak kapalı Maraş’taki malların sahiplerine verilmesi yönünde Türk tarafından öneri yapıldığını hatırlattı.

Yapılan açıklamaya göre, güven yaratıcı önlemler kapsamında Maraş karşılığında doğrudan uçuşların başlamasının önerildiğini de anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz pazar adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basına açıklamasında Maraş konusuna işaret ettiğini söyledi.

Kapalı Maraş’ta TRT World’ün sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “46 yıldır kapalı olan bölgeyi daha fazla kapalı tutmanın ne anlamı var? Bölgenin gerçek sahipleri gelip burada mallarını alabilirler. Bu öneri çok destek gördü. İnsan hakları bakımından doğru adım budur” diye konuştu ve KKTC sınırları içerisinde kapalı Maraş’ın gerçek sahiplerinin gelip iş yerlerine dönebileceklerini belirtti.

Rum tarafının, federasyon modeli çözüm istediklerini ancak Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini reddettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafının Annan Planı’na hayır dediğini, Crans Montana’da ise 4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da belirttiği gibi son şansın kaçırıldığını” kaydetti.

Anastasiadis ile görüşmesini anlattı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzere de Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede karşılıklı görüş alış-verişinde bulunduklarını söyledi, görüş farkları bulunduğuna dikkat çekti… Kıbrıslı Türklerin kendi egemen devlet çatısı altına kendi kendilerini yönetmeleri gerektiğini ve kendi geleceklerini tayin etme hakları olduğunu ifade eden Tatar, Rum toplumun altında bir azınlık olmayı asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Tatar, Rum lideri Anastasiadis’e de adada hali hazırda iki devlet olduğunu, yeni bir oluşum için çaba göstermek zorunda olmadıklarını aktardığını ifade etti. Beşli konferansa da değinen Tatar, toplantının tüm taraflarının görüşlerini masaya koymaları açısından yararlı olacağını söyledi.