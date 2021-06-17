Yatırım şart

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, KTSO heyeti ziyarette Çavuşoğlu’na yeni dönemde yürütecekleri faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

Nazım Çavuşoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi.

Ülkedeki üretim sektörüne önemli yatırımlar yapıldığını, başta fuarlar olmak üzere pek çok organizasyona katılarak standartların yükseltildiğini ve tecrübe kazanıldığını kaydeden Çavuşoğlu, denetimin önemli olduğu ihracatı arıtmak gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, bir malın ihraç edilmesinin o malın kalite denetiminin de yapıldığı anlamına geldiğini kaydetti.



Brexit nedeniyle İngiltere’nin yeni bir pazar olabileceğini ve buraya ürünlerin nasıl satılabileceği konusunun önem taşıdığını ifade eden Çavuşoğlu, ihracat için başka pazarlar bulunması, ihracata yönelik yeni ürünlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Laboratuvar altyapısı geliştirilmeli”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da, ülkede sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve ihracatın artırılmasının önemli olduğunu kaydetti. Kamacıoğlu, Türkiye’den suyun gelmesiyle birlikte tarım sanayinin daha da öne çıkması ve bu alanda yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Hem ithal edilen, hem de KKTC’de üretilen ürünlerle ilgili gerekli testlerin yapılabilmesi için laboratuvar altyapısının geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Kamacıoğlu, ihracat yapabilmek ve yeni pazarlara giriş yapabilmek için alıcı ülkelerin istediği analizlerin KKTC’de yapabilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Kamacıoğlu, bu analizlerin tüm dünyada kabul edilebilmesi için de akredite laboratuvarlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

