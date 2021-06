Kuzeyde 45, güneyde ise 68 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 586 test yapıldığını ve 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi. 15 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği belirtilirken, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, 40 yerel vakadan, 16’sının Lefkoşa, 22’sinin Girne, 1’inin Gazimağusa, 1’inin de İskele bölgesinden olduğunu kaydetti.

Öğretmenler aşılanıyor



Bu arada öğretmenlerin aşılamasına dün itibariyle başlandı. Öğretmenlere Johnson and Johnson aşılarından tek doz uygulanıyor.

Güneyde 31 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son ise 24 saatte 68 yeni tip Coronavirüs vakası saptandı, dün can kaybı olmadı.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasın göre dün yapılan 31 bin 124 testten 68'i pozitif çıktı, pandeminin başından beri saptanan vaka sayısı 73 bin 379'a yükseldi. Dün can kaybı yaşanmadığından toplam can kaybı sayısı 374'te kaldı.