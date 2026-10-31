Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’de güvenlik, tahıl koridoru ve barış girişimleri ele alındı.

Resmi törenle karşılanan Ukrayna lideriyle gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski’yi yeniden Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Ukrayna’da devam eden çatışmaların yol açtığı kayıp ve yıkımların her geçen gün arttığına dikkat çekti.



Savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerini ileten Erdoğan, görüşmede Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan diplomatik girişimlerin ve Karadeniz’deki güvenlik durumunun kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleştirilen müzakerelerin diplomasinin somut sonuçlar elde edebileceğini gösterdiğini belirten Erdoğan, “Adil bir barışın kaybedeni olmaz” dedi.



Karadeniz’deki güvenlik konusuna da değinen Erdoğan, savaşın başından bu yana bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için aktif çaba gösterdiklerini kaydetti.

Son dönemde çatışmaların Karadeniz’e sıçradığına işaret eden Erdoğan, sivil gemilere yönelik saldırıların ve bölgede gerilimi artıracak adımların hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını belirtti.

Erdoğan, “Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullanarak tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırdı. Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla taraflarla görüşmelerin sürdürüleceğini de söyledi.

Zelenski: Tahıl Koridoru üzerinde çalışmakta mutabık kaldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Karadeniz’de güvenli seyrüsefere verdiği desteğe teşekkür etti.

Rusya’nın 2014 yılından bu yana sürdürdüğü saldırganlığın Karadeniz’deki durumu giderek kötüleştirdiğini savunan Zelenski, Erdoğan ile bölgesel güvenliğe katkı sağlayabilecek yeni fikir ve önerileri değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede gıda güvenliğinin de gündeme geldiğini kaydeden Zelenski, “Bugün Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Amacımız bu koridorun varlığını sürdürmesini ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktır” dedi.

Ukrayna, ABD ve Rusya arasında kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü görüşmelere de değinen Zelenski, söz konusu formatın perspektiflerini Erdoğan ile ele aldıklarını söyledi.

