9 ölü, 50 yaralı

İran'ın Türkiye sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da yıkıma neden oldu. Başkale ilçesine bağlı dört mahallede bazı kerpiç evler yıkıldı. Son bilgilere göre ise 9 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ölenlerden 5’nin baba ve dört çocuğu olduğu belirtildi.

Van’da hava sıcaklığının 6 derece olduğu belirtilirken, vatandaşlar kış ortasında evsiz kaldı.

AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde dün sabah saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Depremde ölü sayısı 9'a yaralı sayısı ise 50'ye yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evler yıkıldı.

Baba ve dört çocuğu öldü

Özpınar Mahallesi, depremden en çok etkilenen yerleşim biriminden biri.

Birçok ev ve ahırın yıkıldığı mahallede 8 çocuk babası Reis Fırat, çocukları Hasret, Fatma, Defne ve Muhammet Fırat ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Eşinin dışarıda olduğu esnada evde çocuklarıyla depreme yakalanan babanın diğer 4 çocuğu da ilçedeki yurtta eğitimlerini sürdürüyordu.

Can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 50 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 2 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

AFAD'dan uyarı

AFAD deprem çalışmaları için uyarılarda bulundu.

AFAD'dan "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" uyarısı yapıldı. AFAD açıklamasında "AFAD’dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir.

Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İkisi dörtten büyük 24 artçı

İran'ın Hoy şehri civarında meydana gelen ve Van'dan da hissedilen depremin ardından bölgede 2'si 4'ün üzerinde 24 artçı deprem yaşandı.

Yarın kar yağacak

Yer yer parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Van'da hissedilen sıcaklık 6 derece civarında. Deprem bölgesinde bugün yağış beklenmezken yarın kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Soylu: Tedbirler alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ı vuran Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin, "Depremde 9 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalan yok. Artçı depremler devam ediyor, tedbirliyiz. Bir şey olmaz deyip hasarlı binalara girmek en büyük tehlike. Deprem bölgesine Bin 250 çadır sevk edildi" açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırındaki Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede etkili bir depremin yaşandığını ve ilçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nin depremden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu söyledi.

Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından meydana gelen depreme ilişkin taziyesini iletti. Kılıçdaroğlu, "İran merkezli deprem sonucu Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran’a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için" ifadelerini kullandı.

İran'da 25 kişi yaralandı

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 36 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 36 kişinin yaralandığını söyledi.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.

İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü. büyüklüğündeki depremden etkilenen Van ilinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.