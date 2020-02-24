Son 7 yılın zirvesinde

Altın fiyatları, corona virüs salgınının küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişeleri ile gelen güvenli liman alımları sonrası yükseldi. Altın, fiyatların yedi yılın zirvesine çıkması ile birlikte altı ayı aşkın sürenin en büyük haftalık kazancına yöneldi. Tahvil faizlerinin geri çekilmesi ve ABD'de reel faizin negatif bölgede daha da aşağı inmesi ile birlikte, altın destekli Borsa fonlarına (ETF) rekor girişler oldu ve bu fonlardaki varlıklar tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Geleneksel güvenli liman altın, artan riskten kaçınma eğilimi ile birlikte, aynı dönemde doların güç kazanmasına rağmen bu yıl yüzde 7'nin üzerinde ralli yaptı.

ABD'de Hazine tahvil piyasası geçtiğimiz Perşembe günü güçlü alımlara sahne olurken ve bu durum Fed'in faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentileri güçlendirirken, Commonwealth Bank of Australia (CBA), virüsün küresel ekonomiyi tehdit etmesi ile birlikte, yılın ikinci yarısında iki kez gevşemeye gidebileceği tahmininde bulundu. CBA analisti Vivek Dhar, "Güvenli liman talebi, corona virüse bağlı küresel büyüme korkularından dolayı geliyor," dedi ve Ancak tarih, güvenli liman talebinin altın fiyatlarına sadece geçici bir destek sağladığını gösteriyor. Altın fiyatlarında uzun vadede baskın faktör, uzun vadeli ABD reel faizleri ile altın fiyatları arasındaki zıt yönlü ilişki" şeklinde görüş bildirdi. Spot altın yüzde 0.8 yükselerek ons başına 1,632.67 dolar ile Şubat 2013'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.