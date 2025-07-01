Vatan düşmanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan bu yana bin 516 orman yangını çıktı. 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İzmir ilinin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili şüpheli bir kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 5 köy ve 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangınlara 9 noktada müdahale edildiğini dile getirdi. Bakan Yumaklı, yurt genelinde 4 yangının kontrol altına alındığını, 7 yangının ise devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Hatay Valisi ise 60'tan fazla evde hasar olduğunu ifade etti.

Ekipler mücadele veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, 1 Haziran'dan bu yana bin 516 orman yangını çıktığını belirtti. Erdoğan, "Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı.

Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı.

Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan filomuz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale araçlarımız, 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz.

Yangınların neredeyse tamamı insan kaynaklı. Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum.

50 bini aşkın kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında toplam 50 binin üzerinde vatandaşların geçici olarak tahliye edilip güvenli bölgelere alındığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre, Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördüğünü açıklayan Yerlikaya, "Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliği'ne 30 milyon TL, İzmir Valiliği'ne de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi." dedi.

Benzinle yaktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir ilinin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili şüpheli bir kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir." dedi.

