‘Eşit ve iki devletli’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çözüm konusunda en gerçekçi seçeneğin uluslararası toplumun desteklediği, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin de resmi tezi olan siyaseten eşit iki kurucu devletin olacağı federal bir yapı olduğunu belirtti.

Akıncı, “Bunun alternatifi, statükonun, yani bölünmüşlüğün perçinlenmesidir. Bunu Kıbrıs Türk halkı istemez, yıllar öncesinden gelen ve kökeni ne olursa olsun bu topraklarda bizimle aynı kaderi paylaşan insanlarımız da istemez” şeklinde konuştu. Akıncı, bu topraklarda yaşayan herkesin buranın Türkiye’ye dost bir coğrafya olmasını istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Girne’de düzenlenen ‘Güven ve Kararlılık Gecesi’ndeki konuşmasında, halka beraber çıkılan yolun başında maalesef yaşanmaması gereken durumlarla karşılaşıldığını belirtti.

Akıncı, federal çözüm hedeflerini, güven artırıcı önlemlerle besleyerek yollarına güven ve kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Çözüme çok yaklaşıldı

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile 2015 yılında kararlaştırdıkları tüm güven artırıcı önlemleri ve fazlasını hayata geçirdiklerini kaydeden Akıncı, geçişlerde vize uygulamasının kaldırıldığını, 46 alanın mayından arındırıldığını, cep telefonlarının her iki tarafta da çalışır duruma geldiğini, elektrik şebekelerinin kalıcı bağlantısının gerçekleştirildiğini, Derinya ve Aplıç kapılarının açıldığını, kendi önerileri ile Eğitim, Kültür ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında iki toplumlu komiteler kurulduğunu, Kültürel Eserlerin karşılıklı olarak iade edildiğini, 28 tarihi eser ve alanda restorasyon ve konservasyon çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Sürecin Crans Monta’da çözümün kıyısına kadar geldiğini ifade eden Akıncı, bunun BM Genel Sekreteri’nin ‘Tarihi fırsat yitirildi’ sözleri ile de ifade edildiğini anımsattı. Akıncı, “1960 yılından sonra ilk kez garantörlerin de katılımı ile 5’li toplantı yapıldı ve çözüme çok yaklaşıldı, bizler de orada asla teslimiyetçi olmadan, haklarımızı koruyarak, inisiyatif alınması gereken noktada inisiyatif alarak hareket ettik. İki bölgeli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı, özgürlük ve güvenliğin her iki toplum için de geçerli olacağı bir formül için uğraş verdik” dedi.



Çok önemli bir kavşaktayız

BM Genel Sekreteri’nin Nisan seçimlerinin ardından inisiyatif alarak ve müdahil olarak sürece katkı yapma kararlılığında olduğunu belirten Akıncı şunları kaydetti: “Bu masa yeniden kurulacak ve çözüm fırsatı kapımızı çalacak. Çok önemli bir kavşaktayız; ya çağdaş, medeni bir Avrupa ülkesi olacağız ya da bunun karşısında bölünmüşlük daha da kalıcı hale gelecek.”

Gerçekçi seçeneğin uluslararası toplumun desteklediği, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin de resmi tezi olan iki kurucu devletin olacağı federal bir yapı olduğunu belirten Akıncı, “Bunun alternatifi statükonun, yani bölünmüşlüğün perçinlenmesidir” dedi.