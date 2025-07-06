Yeni operasyon

CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dün sabah gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yeni operasyonlar başlatıldı.

İstanbul ve Antalya'da sürdürülen iki farklı soruşturmada üç belediye başkanı gözaltına alındı.

İstanbul'daki soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

“Rüşvet" soruşturması

Antalya'da da yeni bir operasyon başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/60355 numaralı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 3 şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Konyaaltı'ndaki evinden gözaltına alınan Başkan Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirilirken Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Zeynep Kerimoğlu, adliyeye sevk edildi.

Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı. Başkan Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karalar ve Tutdere, İstanbul’daki soruşturma kapsamında gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında sürüyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Karalar ve Tutdere'nin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında toplam 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan da var.

15 şüpheliye gözaltı kararı

Öte yandan rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançlarla aldığı araç ve taşınmazları üzerine aldığı 4 şüpheli de "suçtan elde edilen geliri aklama" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de, belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapıldı.

Bu tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara, toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Bakan Tunç: Herkes, yargı denetimine tabidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tunç, "Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir." dedi.

"Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir." ifadelerini kullanan Tunç, “Dosyaların içeriğini bilmeden yapılan 'ortada suç yoktur' ya da 'kesin suç işlenmiştir' şeklindeki peşin hükümler, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar niteliğindedir." açıklamasında bulundu.