Tarafsız hizmet sözü

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda sesini en iyi şekilde duyuracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, Kıbrıs meselesine takılı kalmadan ülkeye nefes aldıracak bir dış politika ortaya koyacak Cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kudret Özersay, “Yıllarca deniz hukuku, uluslararası hukuk ve diplomasi konularında eğitim görmüş ve tecrübe sahibi birisi olarak ülkemin geleceği için bu yola çıktım, Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güveniyorum” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay Girne’de bir grup esnaf ile bir araya geldi ve Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlatarak soruları cevaplandırdı.

Özersay, Brexit sürecinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı kaçırmamak gerektiğini kaydetti.

Özersay, “Brexit süreci ülkemize ekonomik anlamda nefes aldıracak bir fırsata çevrilebilir. Bunu dünyanın kabul ettiği toplum liderliği sıfatını da kullanarak Cumhurbaşkanı olarak çok iyi şekilde değerlendirebileceğime ve ülkenin yararına olacak şekilde İngiltere ile doğrudan ticaretin önünü yeniden açabileceğime inanıyorum” dedi.

Kıbrıs sorununa ilişkin de görüşlerini aktaran bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, Rum tarafının yönetim ve zenginliği paylaşmaya henüz hazır olmadığını hatırlatarak, şöyle dedi:

“Kıbrıs sorununun çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmek şarttır. Turizm, enerji, ticaret gibi konulardan Kıbrıs adasında işbirliği yaparak çözüme yaklaşmak mümkündür, bunu dünyaya anlatmak ve Rum tarafını da bunu yapmaya zorlamak lazımdır.”

Ağırlığımı koyacağım

Cumhurbaşkanı’nın anayasal yetkilerini aktif kullanması gerektiğini belirten Kudret Özersay sözlerine şöyle devam etti:

“Unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanının iç meselelere daha duyarlı olması gerekir. Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisi olan bu makam kamuda yapılan atamalarda, özellikle tüm müdürü ve müsteşarların atanmasında son imzaya sahiptir, yetkilidir. Bu bağlamda altına imza atacağı bu atamalarda kişilerin liyakatı ve tecrübesini göz önüne alıp yetkisini kullanabilir. Ben özellikle bağımsız ve tarafsız davranarak, belirli bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı gibi değil Halkın tamamının Cumhurbaşkanı şeklinde hareket edip Anayasadaki yetkilerimi çok daha etkili şekilde kullanacağım” dedi.