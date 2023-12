“Arkadaşlarımızı serbest bırakın”

Gezi Davası'nda verilen kararlara karşı tutulan adalet nöbetinin 600. günü. Gezi Parkı Davası tutukluları için yapılan Adalet Nöbeti’nin 600 gününde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde bir basın açıklaması düzenlendi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı yaptı. Avcı, "Ülkemizin her bölgesinden, her yöresinden yurttaşlarımızın itirazlarını, taleplerini haykırdığı; ülke tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi’ne suç isnat etmek, onurlu direnişimizi lekelemek amacıyla iktidarın güdümündeki yargı mensupları tarafından verilen hukuksuz tutuklama kararının üzerinden 600 gün geçti. İktidarın isteği doğrultusunda kurgulanan bu hukuk dışı davanın sonucunda, geçtiğimiz Eylül ayında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı ve Hakan Atalay serbest bırakıldı. Ancak, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası’nın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarımızın, en ağır cezalarla tutuklulukları sürüyor" dedi.

Basın açıklamasının ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın mektupları okundu.