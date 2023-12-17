Teknoloji üssü olacak

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, girişimcileri ve AR-GE faaliyeti yürütmek isteyenleri, KKTC'de kuracakları Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi'nde mühendis akademisyenlerin öncülüğünde bilişim, otomasyon ve yapay zeka odaklı çalışmalar yapmaya davet etti.

Rektör Zeyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir devlet üniversitesinin ilk yurt dışı kampüsü olan ve davet üzerine kurulan ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ta 18 akademik yılın tamamlandığını belirtti.

Bu süreçte, yalnızca dünya standartlarında bir eğitim kurumu olma hedefini başarmadıklarını, sıra dışı pek çok projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Zeyrek, ödüllü projelerle inşa edilen kampüsü yıllar içinde daha çok öğrenciye hizmet verecek şekilde geliştirdiklerini ve bölgeye örnek teşkil edecek bir yerleşke kazandırdıklarını anlattı.

ABD ile eş değer mühendislik eğitimi

Rektör Zeyrek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde bilgisayar, makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendislikleri programlarının kar amacı gütmeyen ABD merkezli Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) akreditasyonuna sahip olduğunu bildirdi.

Ada, yapay zeka alanında AR-GE merkezi olacak

Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde verilen eğitim müfredatının ODTÜ ile aynı olduğunun altını çizen Zeyrek, ODTÜ'nün mühendislik alanındaki öncü rolünü kullanarak "Ada" için bu alanda yeni projeler geliştirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Kampüste gerçekleştirilecek projelerin daha çok, baş döndürücü hızla ilerleyen yapay zeka alanıyla ilişkili olacağını belirten Zeyrek, şu bilgileri verdi:

"Bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde çok yetkin öğretim üyelerimiz görev yapıyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü KALTEV'de yapay zeka alanında çalışmalar yapacağız. Mühendis akademisyenlerimizin öncülüğünde bilişim, otomasyon ve yapay zeka odaklı projelerin geliştirileceği ODTÜ KALTEV Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi'ni kuruyoruz. Öğrenciler de hocaları ve şirketlerle birlikte bu merkezde teknoloji üretecek. Yakın zamanda da yapay zeka ve büyük veri mühendisliği dallarında da yeni programlar açmayı planlıyoruz. Bunun altyapısını çalışıyoruz. Dolayısıyla yakın zamanda bu bölümlerin açılması ve Ankara'daki ODTÜ ile yapay zeka alanında yürütülen işbirliklerin artması hususunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."

Zeyrek, geliştirecekleri bu projelerle Ada'da AR-GE ve inovasyon ekosistemini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ada'da AR-GE çalışmaları henüz gelişmiş değil. AR-GE ekosisteminin yerleşmesi için itici bir güç olmayı hedefliyoruz" dedi.

Doç. Dr. Direkoğlu, yapay zeka alanında yürüttükleri çalışmalar için ilgililere, proje iş birliği çağrısında bulundu.