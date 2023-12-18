8 altın, 4 gümüş 3 bronz madalya 

Haydarpaşa Ticaret Lisesi, İstanbul Tuzla’da düzenlenen 20. Uluslarası Gastronomi Festivaline katılarak büyük başarı elde etti.

Toplamda 30 ülkeden bin 570 katılımcının kıyasıya mücadele ettiği uluslararası organizasyonda Haydarpaşa Ticaret Lisesi 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Okul Müdürü Meltem Adalı, Turizm alanı öğretmenleri Multiye Osmancık, Rufat Rufat, Emel Osmanlar ve 10 kişilik Turizm mutfak öğrencilerinden oluşan ekibin başarısı büyük takdir topladı. Okul müdürü Meltem Adalı, bu organizasyona katılabilmeleri için destek olan Turizm Bakanlığına, The Taste Restaurant’a ve Okul Aile Birliği’ne teşekkürlerini sundu.

Yarışma sonucunda Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin ödülleri şöyle sıralandı:

Lise Düzeyi Ekip yarışmasında, Dilem Konaç, tatlı tabağı, Mehmetali Sancak ana yemek tabağı ve Fatmanur Biricik başlangıç tabağı ile altın madalya,

Lise Düzeyi Makarna tabağı yarışmasında Dilem Konaç altın madalya

Lise Düzeyi Makarna tabağı yarışmasında Şükran Yağmur Bürüncük bronz madalya

Lise Düzeyi Makarna tabağı yarışmasında Leyla Ezer altın madalya

Lise Düzeyi Pizza tabağı yarışmasında Niyazi Can İlal altın madalya

Lise Düzeyi Pizza tabağı yarışmasında Fatmanur Biricik altın madalya

Lise Düzeyi Pizza tabağı yarışmasında Şükran Yağmur Bürüncük gümüş madalya

Lise Düzeyi Tatlı tabağı yarışmasında Niyazi Can İlan altın madalya

Lise Düzeyi Tatlı tabağı yarışmasında Banu Selimbabaoğulları bronz madalya

Lise Düzeyi Tatlı tabağı yarışmasında Aslınur Yorulmaz gümüş madalya

Lise Düzeyi Ana Yemek tabağı yarışmasında Mustafa Akkoyun gümüş madalya

Lise Düzeyi Ana Yemek tabağında Ali Çelik bronz madalya



