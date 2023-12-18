Boş durmuyor

Rum Yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynaması talebiyle ilgili olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile temas halinde olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Hristodulidis; Euronews’le söyleşisinde, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile görüştüğünü belirterek “böyle bir rolü üstlenebilecek belirli bir kişi hakkında konuştuk. Söz konusu kişide de bu rolü üstlenme arzusu var. Konsey başkanı da hemfikir. Henüz o noktada değiliz ancak çalışırsak bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Belirli bir ismi konuşmamız önemlidir” ifadelerini kullandı.

O ismi açıklayamayacağını da söyleyen Hristodulidis “Avrupa Birliği kurumlarında başrol oynayan, daha çok siyasi mesajlar vermeyi hedefleyen siyasetçi birisi. Türkiye ile Sayın Erdoğan ile ilişki içerisinde olan, güvendiğimiz ve yardım edeceğini düşündüğüm bir kişi. Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve çözüm çabasına olumlu katkı yapacak” dedi.

Çıkmazı sonlandırmalı

Bu arada Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs kişisel temsilcisi olarak sadece atama ilanı beklenen Maria Angela Holguin Cuellar’dan “bu sefer çıkmazın kaldırılması için çalışmasını” beklemekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros’a göre Rum yönetimi, Genel Sekreter’in önceki Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un tavrından ve yönteminden şikayetçi olan ve Cuellar’ın öncelikle “izleyeceği metodolojiyi, sahada nasıl çalışacağını ve Ada’da ne kadar zaman geçireceğini” görmek istiyor. Bu üç unsurun BM’nin gerçekten de mevcut çıkmazı kırmak için süreci ilerletmeye karar verip vermediğini göstereceğine inanıyor.

Rum yönetimi Lute’un, süreci ileri götürmeye yönelik çıkış yolu bulmak için yeterli zaman harcamadığını, Ada’ya, iki liderle birer kez görüştüğü ve sadece liderlerin söyleyeceklerini dinleyip not aldığı çok kısa ziyaretler yaptığını, İngiltere ve ABD başta olmak üzere Ada’daki yabancı diplomatların ve Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi’nin söylediklerine daha çok ağırlık verdiğini düşünüyor.