Beklenen adım atıldı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın felaketine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 14'e çıktı. Otel sahibi Halit Ergül ve İşletme Müdürü olan damadı Emir Aras tutuklandı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un ise henüz adliyeye sevk edilmediği öğrenildi.

78 kişiden 36’sı çocuk

Bu arada yangın faciasında can veren 78 kişinin en az 36'sının çocuk olduğu belirlendi.

Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi can verdi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı.

Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

“Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetı̇z, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgı̇ray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akı̇şli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekı̇n, Özüm Karataşlı, Esat Çetı̇z, Kıvanç Güngör. Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazı̇k, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetı̇z, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahı̇n, Laura Kurtınadze.”

Felakette 18 yaş ve altında ölenlerin sayısı ise en az 36 olduğu belirlendi. Sömestr tatilini fırsat bilip kar tatili yapmak için Kartalkaya'ya gelen her aileden en az bir çocuk vefat etti. Hayatını kaybeden öğrencilerinin okuduğu okullar ise taziye mesajı yayımladı.