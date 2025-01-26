‘Güçlü işbirliği’

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 5’inci parseldeki sondaj çalışmaları başlarken, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında, “Cronos” ve “Afrodit” doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi konusunda önemli kararlar alındığı bildirildi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre; ExxonMobil ile Qatar Energy şirketleri tarafından, sözde “MEB” içerisinde yer alan 5’inci parseldeki sondaj çalışmaları başlatıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, sosyal medya paylaşımında, araştırma faaliyetlerinin, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği için alternatif ve güvenilir bir doğal gaz kaynağı olma haline gelmeyi hedeflediğini ifade etti.

Sondaj çalışmalarının birkaç hafta süreceği de belirtildi.

Rum Enerji ve Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Valaris DS-9” sondaj gemisinin, 5’inci parselde yer alan “Elektra-1” hedefinde dün sabah sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, sondaj çalışmalarının bakanlığa bağlı Hidrokarbon Dairesi personeli tarafından takip edileceği de belirtildi.

Haberde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun da katılımıyla Chevron Uluslararası Departmanı Başkan Yardımcısı ile bir araya gelmesinin de beklendiği ifade edildi.

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında önemli kararlar alındı

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında, Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği MEB’deki “Cronos” ve “Afrodit” doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi konusunda önemli kararlar alındığı bildirildi.

Rum radyosuna göre; Mısır Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Karim Badawi önceki gün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ortak bir görüşme yaptı. Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede “Cronos” ve “Afrodit” yataklarının değerlendirilmesine yönelik “çok önemli kararlar alındı.”

Badawi ile alınan kararların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 17 Şubat’ta gideceği Mısır’da Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi ile ilgili anlaşmaları imzalamalarından sonra hayata geçeceği kaydedildi.

Mısırlı Bakan Badawi, anlaşmalar ile “Rum doğal gaz yataklarının potansiyelinin ‘serbest bırakıldığını’ belirterek, Mısır’ın sahip olduğu altyapıların ve Rum doğal gaz potansiyelinin çok hızlı bir şekilde uygulamaya konulacak özel bir eylem planı çerçevesinde değerlendirileceğini” söyledi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu alınan kararların doğal gazın, sıvılaştırılmak ve üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere “Cronos” yatağından Mısır terminaline sevkini kapsadığını açıkladı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmede “Afrodit” doğal gazının da Mısır’da değerlendirilmesi konusunda iş birliği memorandumu imzalanması kararı alındı. Bunun paralelinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gazlaştırma yüzer tesisi (SFRU) “Promithea”nın, Vasiliko doğal gaz terminali hazır olana kadar lisanslandırılmak ve kullanılmak üzere Mısır’da demirlemesi ihtimali de incelendi.

Fileleftheros, Kahire’de imzalanacak anlaşmaların Güney Kıbrıs ve Mısır’ın ENI ve Chevron petrol devleti ile iş birliğini öngördüğü bilgisine yer verdi.

Haravgi’nin internet versiyonu “Diyalogos”a göre “Cronos” yatağı konusunda Kahire’de imzalanacak anlaşmanın “Host Government Agreement” olarak tanımlandığını belirten Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, doğal gaz yatağını yöneten şirket ve doğal gazı kabul edecek ülke arasında imzalanacak anlaşmanın yatağın ticarileştirme şartlarını da içerdiğini belirtti. Papanastasiu Güney Kıbrıs’ın söz konusu anlaşmaya doğal gazı Mısır’a gönderen ülke” sıfatıyla imza atacağını kaydetti.