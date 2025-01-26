Faydalı oluyor

Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Cumero Ltd.’in talebi üzerine ülke genelindeki Devlet Okullarında hizmet veren şirket çalışanlarına yönelik dün, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda “Yasa Dışı Narkotik Maddeler” hakkında konferans düzenlendi.

PGM’den verilen bilgiye göre, eğitime Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok, Cumero Ltd. yetkilileri ile 400 şirket çalışanı katıldı.

PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Müfettiş Emin Atabek tarafından verilen eğitim kapsamında, şirket çalışanlarına, bağımlılık yapan yasa dışı maddeler tanıtılarak, bu maddelerin zararları, korunma yolları ve karşılaşılması halinde ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verildi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı ve eğitim düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok'a teşekkür plaketi takdim etti.

PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde faaliyet gösteren okullarda öğrenim gören öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik “Yasa Dışı Narkotik Maddeleri Tanıma ve Bilinçlendirme” eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Tatar: Önemli bir çalışma

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda, Polis Teşkilatının hademelere yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı.

Verilen bilgiye göre Tatar, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenliği için hademeleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminerin önemine dikkat çekti.

Gelişen teknoloji ile geçmişe göre daha güçlü bir şekilde, madde bağımlılığı ile mücadelede yola devam edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarıyla eğitim ve diğer konularda yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çocukların güvenliğini sağlamak için kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, alınacak tedbirlerle olası istenmeyen olayların önüne geçilebileceğini kaydetti.

