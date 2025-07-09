Gözyaşları sel oldu

Irak’ın kuzeyinde görev sırasında girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden 10’u dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Türkiye, kahraman evlatlarını dualar, tekbirler ve gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı. İzmirli Şehit Teğmen Ege Akar’ın şehadet haberi, Buca’daki ailesine ulaştırıldı. Asker bir ailenin evladı olan Akar, “Beklemesinler” diyerek ailesine veda etmişti. Geride 5 yaşında bir kız çocuğu bırakan Akar, Kadifekale Hava Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi ve kızı gözyaşı döktü

İzmir'den gelen ikinci acı haber Astsubay Fikret Mangura için Manisa Akhisar’da tören düzenlendi. Eşi ve kızı, şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Mangura, Seferihisar’daki şehitlikte toprağa verildi. “Bir gün şehit olursam kardeşim paylaş bunu” diyerek vasiyet bırakan Celalettin Uyanık, Kur’an okuduğu görüntülerle hafızalarda kaldı. Bitlis’in Mutki ilçesinde, gözyaşları arasında defnedildi. Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, şehit olduğunda tek bir kareyle anılmasını isteyen Kani Obi, Ordu’nun Korgan ilçesinde defnedildi. Vasiyeti yerine getirildi. Aksaraylı sözleşmeli er Özkan Özkanlı için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Şehit, Namlıkışla köyünde dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Pençe-Kilit Operasyonu’nda görev yapan bomba uzmanı şehit Abdurrahman Akdoğan için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Bekâr olan Akdoğan, Pütürge ilçesinde toprağa verildi. Doğum gününden birkaç gün sonra şehit olan Ahmet Kuşak, beş kardeşin en küçüğüydü. Şehit Kuşak'ın naaşı, kırsal Alagüney Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Adilcevazlı 10 çocuklu bir ailenin 9. çocuğu olan Mahsun Yeşildemir, Karaşeyh köyünde defnedildi. Evli ve 3 çocuk babası Ümit Üzüm’ün cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina, elindeki oyuncakla babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit, İncedere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Asker olmak istemişti

Asker olma hayali çocukluk yıllarına uzanan sözleşmeli er Ahmet Gültekin, İstanbul Ataköy’de düzenlenen törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene devlet protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Uzman Çavuş Enver Yaman için Niğde Edikli Beldesi’nde tören düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da katıldığı cenazede, Yaman dualarla uğurlandı.

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından şehit Teğmen Sert, Malatya Şehitliği'ne defnedildi.

