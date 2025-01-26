Bu zam değil insafsızlıktır

Hüseyin ÇİÇEK

Taksi işletmeleri için öngörülen vergi oranı 7 bin 500 TL’den 30 bin TL’ye yükseltilirken, Gazimağusa’da taşımacılık yaparak hayatlarını idame ettiren taksiciler isyan etti. Diyalog muhabirine konuşan Gazimağusa Taksi Durakları başkanları, taksimetreye 17 aydır tek kuruş zam yapılmazken,

7 bin 500 TL olan verginin 30 bin TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Diyalog’a konuşan taksiciler, “Yerli halkın neredeyse tamamında araç var, biz öğrenci ve turistlere hizmet ediyoruz. Taksi ücretleri artınca öğrenci müşteri sayısı azalıyor. Turist de eskisi kadar gelmediği için oldukça zor durumdayız” dedi.

Ne dediler…?

Haldun Muhammet

“Biz devletten iş istemedik, memuriyet istemedik, taksicilik mesleğini yapmaya karar verdik. Ancak devlet bizi korumuyor, vergiler aşırı oranda arttırılıyor, turistik T izinleri amacından sapıyor. Maliye Bakanlığının yanı sıra belediye de fahiş miktarda meslek vergisi alıyor, biz nasıl geçinelim. Benden vergi isteyeceksen müşteri getireceksin, bugün öğrenciler okul dışına çıkmıyor, biz pahalı park pulları nedeniyle okul içine giremiyoruz. Korsan taksiciler her tarafa yayılmış durumda, biz nasıl iş yapıp evimize ekmek götürelim.”

Niyazi Sefi

“Maliye Bakanlığı 7 bin 500 TL olan vergimizi 30 bin TL yaptı. Son 17 aydır taksimetreler tek kuruş artmazken, yapılan bu vergi zammı haksızlıktır. Vergi yükselince bu taksi tarife ücretlerine de yansıyacak. Yerli halkın neredeyse tamamında araç var, biz öğrenci ve turistlere hizmet ediyoruz. Taksi ücretleri artınca öğrenci müşteri sayısı azalıyor. Çünkü bütçeleri belli. Turist de eskisi kadar gelmediği için oldukça zor durumdayız. Vergimizi ödüyoruz ama iş yapamıyoruz.”

Atilla Artırık

“Maliye Bakanlığına ödediğimiz 7 bin 500 TL vergi bu yıl 30 bin TL oldu. Taksimetrelere bir buçuk yıldır zam yok, ama vergide yüzde 400 artış var, bu nasıl adalet. Gazimağusa’da korsan taksiciler artmış durumda, özellikle yabancı uyruklular, kendi aralarında, kiralık araçlarla korsan taksicilik yapıyor. Devletin korsana karşı bir an önce yasa çıkarmasını bekliyoruz.”

Hüseyin Ulusu

“İşe ilk başladığımda gerçekten insanlar taksi çağırırdı, çok iş yaptığım zamanları hatırlıyorum, ancak günümüzde maalesef hiç iş yapamıyoruz. Maliye Bakanlığı ise 7 bin 500 TL olan vergiyi 30 bin TL yapmış durumda. Biz bu şartlarda nasıl mesleğimizi sürdürebilelim. Korsana karşı etkin bir yasa çıkarılmadı. Korsan taksiciler benim gözümde hırsızdır, şimdi marketten sadece ekmek çalan, gidip belki de 2 yıl 3 yıl hapis yatıyor, ama benim emeğimi çalan korsan hırsıza sadece 6 bin TL para cezası kesiliyor.”

Yasin Yavuz

“5 Ekim 2023 tarihinde güncellenen taksimetre fiyatları, 2025 yılında halen aynı, ancak 7 bin 500 TL olan vergi 30 bin TL yapıldı, bu nasıl bir adalettir. Özellikle yabancı uyruklu şahıslar, dilimizi bilmeyen korsan taşımacılık yapıyor. Bu şahıslar, kendi ülke vatandaşlarına hizmet ediyor. Artık korsana karşı etkin bir yasa çıkarılmalı, sabrımız kalmadı.”