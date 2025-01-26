İçti, sürdü, uçtu

Gazimağusa’da da dün sabah 05.00 sıralarında DAÜ Kampüsü içerisindeki isimsiz sokak üzerinde, Mustafa Demircan (E-28) 318 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JJ 034 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Adnan Soygun Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizce yola giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı ve kaldırım üzerinde kontrolsüzce yoluna devam ederek yaklaşık bir metre derinliğindeki çukura düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mustafa Demircan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Öte yandan Minareliköy’de de dün sabah Mustafa Kemal Kıbrıslı Caddesi üzerinde, Ahmet Altunay (E-25) 185 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HF 843 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada Minareliköy Mezarlığı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savruldu ve yolun sağında park halinde bulunan Veli Muslu (E-36) sorumluluğundaki MP 486 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Altunay tutuklandı.

