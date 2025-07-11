Personeli suçladı

Bolu Kartalkaya faciasına ilişkin 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması devam etti. Duruşmada savunması alınan otel sahibi Halit Ergül, "300 personelin olduğu yerde bir kişinin hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz" dedi. Bu sözler üzerine müştekiler "Senin hiç suçun yok mu" diye bağırarak Ergül'e tepki gösterdi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece yarısı çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Faciaya ilişkin açılan 19'u tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması devam ediyor.

Duruşmanın görülmesine, dün sabah 09.00'da yeniden başlandı.

Duruşma salonuna sanıklar, hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri, yangından sağ kurtulanlar ve avukatlar alındı.

Otel sahibi Halit Ergül duruşmanın 4'üncü gününde savunmasını yaptı. Otelin yönetiminde yer alan eşi, kızları ve damadını korudu. Yangınla ilgili çalışanları sorumlu tuttu.

Ergül'ün avukatı, müvekkilinin savunmasını dinlenerek yapması talebinde bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Ergül, yangın gecesi Bolu'daki diğer otelinde olduğunu, ilk telefonu saat 03.30'da eşinden aldığını ve yangın olduğunu öğrenir öğrenmez yola koyulduğunu söyledi. Otele vardığından yangının her yeri sardığını belirtti.

Halit Ergül, "İtfaiyenin bölgeye kendisinden sonra geldiğini aktardı. İtfaiyenin vardığı yerde misafir araçları vardı. Kepçeci geldi, onlara yol açtı" dedi.

Ergül, "300 personelin olduğu yerde bir kişinin hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz" ifadesini kullandı. Bu ifadesi üzerine salondaki müştekiler Ergül'e "Senin hiç suçun yok mu" diyerek bağırdı ve tepki gösterdi.

Halit Ergül, "Yangından önce cihazlar kapatıldı" iddiasıyla ilgili soruyu ise "Bilmiyorum, ben onları çalışıyor sanıyordum" diye yanıtladı.

1998'er yıl hapis talebi

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

