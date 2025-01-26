Karşılıklı suçlama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın muhatabının hükümet ortakları, milletvekillerinin tümü” olduğunu ifade ederek, Arıklı’ya, “Benim güvenoyumla benim üzerimden siyaset yapamazsın. Tüm söylediklerinden sonra hükümetten çekilmezse kendisine yazık eder” dedi. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Taçoy’un açıklamalarına yeniden yanıt verdi.

Taçoy yazılı açıklamasında, önceki gün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Yeniden Doğuş Partisi’nin önceki gün yapılacağı açıklanan Parti Meclisi toplantısının yapılmayacağını ve ileri bir tarihe erteleneceğini iddia ettiğini, bunun da böyle olduğunu kaydetti.

Taçoy, "Toplantının yüksek ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın çarşamba günü gerçekleştireceği KKTC ziyareti sonrasına kalacağını" ifade etti.

Katıldığı programda soruları yanıtlayan Taçoy, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın kendisine yönelik olarak kullandığını belirttiği “benim muhatabım değil” sözlerini değerlendirerek, şunları kaydetti:

“Herhalde Sayın Arıklı’nın muhatabı bizim örgüt başkanlarıdır ki örgüt başkanlarımızı suçlayarak bu yola girdi. Örgüt başkanlarımızı dikkate almak istedi ve örgüt başkanları ‘şu işleri yapıyor ama biz yapamıyoruz’ dedi. Demek ki muhatabı bizim örgüt başkanlarımızdır. Beni muhatap almadığına göre onlardır muhatabı. Meclis’te 26’yı herhalde başkası bulur diyorum kendisine. Biz değiliz. O yüzden muhatabı kimdir diye sorduğunda, elbette ki benim ve arkadaşlarımdır. Her vekildir. Sayın genel başkanımızdır, başbakanımızdır, tümüdür, hükümet ortaklarıdır. Hepsi muhatabıdır, bundan kaçamaz. Muhatabın eğer Ünal Bey ise, basın yerine git otur ve Ünal Bey ile konuş.”

Arıklı: Benimle cebelleşiyor

Taçoy’un açıklamalarına yeniden yanıt veren Arıklı, “UBP’nin 24 milletvekili var. İçlerinde benimle cebelleşen bir tek Sayın Taçoy var. Diğer arkadaşlar içlerinde ne tür heves ve beklenti varsa da genellikle nezaket içerisinde bu krizin sonuçlanmasını bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Bir tek Hasan Taçoy bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. Sevgili Taçoy, UBP kurultayı daha yeni bitti. Bir sonrakine çok var. Sayın Başbakan’ın rolüne soyunma. O rol için bir sonraki kurultayı bekle…” dedi.

