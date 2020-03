Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını açıklayarak, "Biz bize yeteriz Türkiye’m diyerek başlattığımız bu kampanya için yardım hesapları açıldı. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Kabine üyeleri ve eşlik edenler kampanyaya 5 milyon 200 bin lira bağışta bulundu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.

Kabinenin 25. toplantısını az önce tamamladıklarını belirten Erdoğan, COVİD-19 hastalığına karşı aldıkları tedbirler sebebiyle, bu toplantıyı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda, bakanlarla sağlık önlemleri, gıda güvenliği, kamu güvenliği gibi hususlarını etraflıca ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, salgının ilk günlerinden itibaren, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturdukları Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçirdiklerini belirtti.

Günlük test sayısında 10 bini aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak, kara, hava ve deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandırdıklarını anlatarak, "Gerekirse, şehiriçi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabiliriz." dedi

Günlük test sayısında 10 bini aştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tespit yapılan kişi, hastalık belirlenen vaka, vefat ve taburcu rakamlarımızı, şeffaf bir şekilde her gün milletimizle paylaşıyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. Halihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır. Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Burada en önemli hassasiyetimiz, temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir."

Hiçbir hastalık, önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez

Erdoğan, Türkiye ne kadar güçlü olursa, dostlarına da o derecede fazla yardım eli uzatabileceğini dile getirerek, Türkiye'deki tüm kalkınma ajanslarının, bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşların gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatın normale dönme sürecinin de o kadar kısalacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Temizlik ve mesafe kurallarına riayet edilmesi, hastalığın kırılma zincirine çok önemli katkı yapacaktır. Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle ele ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Yeter ki kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım, başaracağımıza inanalım. Panik yapmayalım ama tedbiri asla elden bırakmayalım. Hiçbir virüs, bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık, önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit, bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü biz Türk Milletiyiz."



Öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde kesinti yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmadıklarını ve öğrencilerin kredi geri ödemelerini, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan erteleyebileceğini belirtti.

Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz

Çiftçilere destek olmak üzere 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödediklerini ve hububat ve sebze başta olmak üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde kendi kendimize yeterlilik oranının yüzde 100'ün üzerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde yoğun talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz. Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz.

Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır."

Her ilde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını ifade eden Erdoğan, "Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler." diye konuştu.

Hesap numaraları

T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

"Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.