Can kaybı 7 oldu

Güney Kıbrıs’ta son Coronavirüsten kaynaklanan yeni bir can kaybı daha yaşanırken, vaka sayısının ise 16 kişilik bir artış göstererek 230’a ulaştığı haber verildi.

Rum kesiminde Coronavirüs yüzünden 77 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyuran Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta 6’sı erkek, biri ise kadın olmak üzere toplam 7 kişinin Coronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğine işaret ettiler.

Tespit edilen 16 yeni vakadan 2’sinin Avrupa ülkelerinden olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, 4 kişinin teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiğini, 10 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının araştırılmakta olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsüyle ilgili 6 binden fazla laboratuvar analizi yapıldığı, hastalanan 22 kişinin iyileştiği, 230 teyit edilmiş vakadan 130’unun ise temas kaynaklı olduğu vurgulandı.

Güney Kıbrıs’ta dün korona virüsten kaynaklanan yeni ölümle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, son 24 saat içerisinde 35 yeni vaka tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 214’e ulaştı.

Evlerde yemekli partiler

Alithia gazetesi manşetten; “Aile Toplantıları ve Akşam Yemeği Partileri” başlıklı haberde Kıbrıslı Rumların evlerinde kendilerini karantinaya aldıklarını, fakat diğer bir yandan da aile toplantıları, akşam yemeği partileri veya arkadaşlarla oyunlar organize ettiklerini bildirdi. Gazete, bilim insanları ile Rum Sağlık Bakanı’nın; “durumun kontrolden çıkmasının çok uzun sürmeyeceği ve sağlık sisteminin, herkesin evinde kalmaması ve sosyal temasını sürdürmesi durumunda, ortaya çıkan durumla baş edemeyeceğini, üzerine basa basa tekrarladığına dikkat çekti.

Bu kontrolsüz durumun ve bir çok kişinin duruma kayıtsız kalmasının Rum hükümetinin herkes için acı verici olacak daha sert önlemler almasını ihtimal dışında bırakmadığını vurgulayan gazete, “genel bir (içeri) kapanmanın (lock out)” ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Prof Kostrikis’ten açıklama

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Viroloji Profesörü ve Sağlık Bakanlığı'nın virüs Danışma Komitesi Üyesi Dr. Leondios Kostrikis açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta korona virüsle ilgili toplam 6 bin 447 laboratuvar analizi yapıldığını, hastalığa yakalanan 18 kişinin bunu atlattığını, 126 vakanın ise teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiğini dile getirdi.

Gazeteye göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu da, yeni vakaların tespit edildiğini, kendi kendini karantinaya alması gereken birçok kişinin bunu yapmadığını ve bunun sonucunda da virüsün bu kişilerin aile ve arkadaş çevrelerinde yayıldığını dile getirdi.

Coronavirüs bankaya da sıçradı

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Güney’de “Kıbrıs Bankası”nın iki şubesinde ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini yazdı.

Banka çalışanlarından birinin testinin pozitif çıktığını ve bu kişinin semptomlar ortaya çıkmadan önce bankanın başka yerde bulunan iki şubesini ziyaret ettiğini kaydeden gazete, bunun akabinde ilgili protokolün devreye konduğunu ekledi.

Öte yandan Politis gazetesi, teyit edilmiş bir vakayla temas eden Larnaka Genel Hastanesi Patoloji Bölümü çalışanları ile hastalarına yapılan testlerin tümünün sonucunun negatif çıktığını yazdı.

Haberde, hastanedeki 18 doktor, 28 hemşire ve 6 yardımcı personelin 14 gün karantinada kalacak olmasından ötürü, hastaneye sekiz patolog takviyesi yapıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 11:07