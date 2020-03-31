YDÜ acil servisi'nden ücretsiz hizmet

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ana binasının pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması nedeni ile doğacak acil servis ihtiyacının Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından ücretsiz karşılanması kararı aldı. Ayrıca kanser ve diyabet hastaları ile hamilelere muayene ve rutin tetkikleri ücretsiz yapılmaya devam ediliyor.

Yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin dün aldığı kararla, yaşanan salgın nedeni ile halkın sağlık konusundaki mağduriyetinin ortadan kaldırılması, oluşabilecek daha vahim sağlık sorunlarına hızlı müdahale edilebilmesi ve bu zor günlerin hep birlikte kısa zamanda sağlıkla aşılabilmesi amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran hastalara, ayaktan acil servis hizmetlerinin ücretsiz verilmeye başlandığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin almış olduğu kararla ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Halkımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü hazırlığımız mevcuttur. Koronavirüs salgını bitinceye ve devlet hastanesi rutin hizmetlerini verir duruma gelinceye kadar, halkımızın acil servis ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu zor dönemde kimsenin ayrıca bu konuda endişe duymasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.