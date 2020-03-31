Gönyeli’ye de sıçradı

Kuzey Kıbrıs’ta dün 5 yeni Coronavirüsü vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 69, mevcut hasta sayısı ise 39 oldu.

Tespit edilen 5 vakadan birinin Karpaz, 2'sinin Lapta, diğer 2'sinin de Gönyeli'de ikamet eden kişiler olduğu belirtildi.

Üç kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü, hastalardan birinin 40,diğerinin ise 53 yaşındaki KKTC vatandaşları oldukları açıklandı. Bir kişinin ise 72 yaşındaki Alman turist olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar ülke genelinde bin 177 test yapılırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs’te gelinen son durumla ilgili bilgi verdi.

Pilli, dün 74 Coronavirüs testi yapıldığını ve 5 kişiye daha teşhis konulduğunu açıkladı.

Pilli, toplam test sayısının bin 177'ye, vaka sayısının ise 69'a yükseldiğini; bu süreçte 1 hastanın hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, 39 hastanın tedavisinin sürdüğünü, yoğun bakımdaki 3 hastanın durumunun stabil, servisteki hastaların durumunun da iyi olduğunu bildirdi.

5 telefon hattı kurduk

Teşhis konulan vakalardan birinin Karpaz, 2'sinin Lapta, 2'sinin de Gönyeli'de ikamet eden kişiler olduğunu açıklayan Ali Pilli, bu kişilerin hastalarla temastan dolayı virüsü bulaştıklarının belirlendiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'deki 69 Coronavirüs vakasının bölgelere göre dağılımını da şöyle açıkladı:

"Lefkoşa 9, Gönyeli 2, Gazimağusa 3, Beyarmudu 3, Lapta 6, Girne 2, İskele-Karpaz 14"

Pilli açıklamasında, dün aldıkları karar uyarınca, 14 Mart'tan beri evde izolasyon sürecinde olan ve bu süreyi tamamlayanların7 gün daha aynı koşullarda kalmaları gerektiğini kaydetti. Pilli, dün bakanlıkta 5 telefon hattı kurduklarını bu kişiler tek tek arandığını bildirdi.

Bakan Pilli, otellerde karantinadaki öğrencilere ise 14 günü tamamlamalarının ardından test yapılacağını ve sonuçların alınmasından bir gün sonra evlerine belirli koşullarla gideceklerini ve evlerinde 7 gün daha izolasyon kurallarına uyacaklarını kaydetti.

Pilli "Gerek evde gerek otellerde karantina süresini dolduranlar market ve eczane amaçlı çıkışları dahil 7 gün daha izole koşullarına uymaları gereklidir" dedi.

40 yaşında yoğun bakımda

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, biri Alman 2’si KKTC vatandaşı olmak üzere yoğun bakımda toplam 3 kişinin bulunduğunu belirtti.

Özersay, 40 yaşındaki KKTC vatandaşının, hastaneye geç getirilmesinden dolayı sıkıntı yaşandığını ve yoğun bakıma alındığını ifade etti. Özersay, hastanın durumunun yakından takip edildiğini, diğer vakanın ise 53 yaşında olduğunu bildirdi.

Özersay, testlerle ilgili de şu açıklamayı yaptı:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde temaslı takibi ileri götüren bir ekip var. Herkese veya tesadüfi bir şekilde test yapılmıyor. Zaten bu bilimsel yaklaşım da değildir. Hastanede olan bireylerle ilgili normal prosedür devam ediyor. Tedavileri ayrı ayrı odalarda devam ediyor. Bu süreç profesyonel bir biçimde sürdürülüyor.”

Corona tablosu:

Tespit edilen toplam vaka:69

Mevcut hasta:39

Hastaların uyrukları

Alman:1

Türkmen:1

KKTC: 37

Bölgelere göre dağılım

İskele-Karpaz:14

Lefkoşa: 9

Gönyeli:2

Lapta: 6

Beyarmudu: 3

Gazimağusa: 3

Girne: 2

Yoğun bakımda olan:3

Ölüm: 1 (Alman)

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 11:09