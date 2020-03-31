İki işyeri 1 gün süreyle kapatıldı

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu'nun koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, market, kasap ve fırınlara yönelik tedbirleri arttırmasının ardından Girne'deki bu tür işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri ve zabıtaları, Girne’de süpermarket, market, kasap ve fırınları denetliyor. Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, Covid-19 ile mücadelede son derece kritik bir haftaya girildiğini belirterek, Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni önlemler ışığında, süpermarket, market, fırın ve kasaplara yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, karantina süreciyle birlikte, hayatın kalbinin marketlerde atmaya başladığını, toplulukların oluştuğu tek alanların marketler olduğunu anımsatan Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, burada gerekli tedbirlerin alınmamasının, tekrardan toplumsal salgına sebep verebileceğine dikkat çekti. Bu konuda, market sahiplerine, çalışanlarına vatandaşlara ve toptancılara görev düştüğünü vurgulayan Soyel, yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlattı.

Girne’de bu kapsamda dün süpermarket, market ve kasaplardan oluşan 16 işletme denetlenirken, 150'ye yakın satılmaması gereken unlu mamül ve sandviç toplandı. Eldiven ve dezenfektasyon sıvısı zorunluluğunu yerine getirmeyen bir kasap dükkanı ve market mühürlenerek 1 gün kapatıldı.