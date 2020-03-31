Evde kalın

Bakanlar Kurulu dün öğleden sonra Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantıda, bazı kararlar aldı.

Kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Özersay’ın açıklamasına göre, KKTC'de, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde 8 gün önce alınan kısmi sokağa çıkma kararının ardından bu geceden itibaren geceleri tam sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçiliyor. Bakanlar Kurulu, bugünden başlamak üzere 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Hükümet, bu süreçte açık olan birkaç yerden biri olan marketlerin çalışma saatlerini de sınırlayarak akşam saat 20.00'de kapatma zorunluluğu getirdi.

İngiltere'de 19 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Kudret Özersay, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan koronavirüs testleri konusunda da bilgi verdi ve şu ana kadar İngiltere'de 19 Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiğini hatırlatarak ölenlere rahmet, ailelerine ve topluma başsağlığı diledi.

"Özel hastaneyle yüksek rakama anlaşma yok"

Kudret Özersay, hükümetin herhangi bir özel hastane ile virüs çerçevesinde ortaya konulan mücadelenin parçası olarak yüksek rakamlı bir anlaşma yapılmadığını da açıkladı ve "Maliye Bakanlığı'nın da böyle bir onayı yoktur. Diyalog, istişare devam ediyor, hizmet alımı yapılabilir ama böyle bir anlaşmamız yoktur. Dolayısıyla basında yer alan rakamlar uzlaşılmış rakamlar değildir" dedi.

İhlal edene hapis cezası bile olabilir

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, riski azaltmaya çalıştıklarını vurgulayarak " yol kat ettik ama vatandaşların da yardımcı olması lazım. Gezme tozmaya son vermek gerek. O yüzden akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı kararı aldık. İhlal edenlere hem para hem hapis veya iki ceza birden verilebilecek" dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 11:08