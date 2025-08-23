Tahliyeler başladı

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

İzmir'in Menderes, Çanakkale'nin Gelibolu, Malatya'nın Doğanyol ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı.

Menderes’teki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diğer 2 yangına müdahale geç saatlere kadar sürdü. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimiz-den 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir” denildi.

Çanakkale - Gelibolu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir” denildi.

Muğla- Yatağan

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen neden-le yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile or-man işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu

Menderes Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, alev-lerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

