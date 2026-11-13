Büyük üzüntü yarattı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklarken, Türkiye ve KKTC’den peş peşe taziye mesajları yayımlandı. Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de şehitler için başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye, Malatya’dan gelen acı haberle sarsıldı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

Saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye güvenlik ve askeri ekipler sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kazada şehit olan askerlerin Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Kazanın ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kazanın meydana geldiği bölgede incelemeler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve siyasi parti genel başkanları da yayımladıkları mesajlarla şehit askerler için taziye dileklerini paylaştı.

Mesajlarda, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

KKTC’den taziye mesajları

Malatya’da yaşanan acı olayın ardından KKTC’den de taziye mesajları yayımlandı.

Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı mesajda Türkiye’nin acısını paylaştıklarını belirterek, “Ana vatan Türkiye’nin acısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de acısıdır. İyi günde olduğu gibi zor günlerde de her zaman Türkiye’nin ve Türk milletinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Üstel, şehit askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye’ye başsağlığı ve sabır diledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da mesajında, şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet dileyerek, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk milletine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise kazayı derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehit askerlerin ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye halkına başsağlığı diledi.

İncirli, Türkiye’nin acısını paylaştığını ve dayanışma dileklerini ilettiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026, 10:23