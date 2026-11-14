İş birliği adımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmede “Karşılıklı Savunma Anlaşması” dahil 5 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde görüştü.

Liderler önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Liderler görüşmede, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Katar’ın imzaladığı Karşılıklı Savunma Anlaşması’nın kardeşliğe bir boyut daha kazandıracağını, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın da ülkeleri karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti.

Erdoğan, Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterildiğini, savunma sanayii başlığındaki iş birliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesini önlemek, diyalog zemini ve barışın tesisi için birlikte gayret göstermeye devam edeceğimizi, tarafların sorunları diplomasi ile çözme konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye’nin normalleşme adımları ile Libya’daki son durum da gündeme geldi.

Görüşmenin ardından, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

"Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar'lı mevkidaşı tarafından imzalandı.

"Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Katar Devlet Bakanı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi imza attı.

"Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

"Karşılıklı Savunma Anlaşması" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalandı.