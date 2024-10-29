Konuş Zeynep

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapacağı esnada ihbar üzerine yapılan aramada iç çamaşırının içerisinde 2 bin 500 adet extacy hap bulunan 47 yaşındaki Zeynep Erkavun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, zanlı hakkında 7 gün ek süre alındı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 25 Ekim 2024 tarihinde, saat 17.15 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu sutyen içerisinde 2 bin 500 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının hapları İstanbul’un Bağcılar bölgesinde bir şahıstan 70 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, hapların analize gönderildiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.