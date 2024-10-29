Suna ERDEN-ÖMER KADİROĞLU

Erken doğum nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinin Yenidoğan Servisinde kuvözde tutulan 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili olgular aktarılarak, 3 gün süre alındı.

Hayatını kaybeden Mihrimah bebeğin otopsisi tamamlanırken, minik bedeni Gönyeli’de toprağa verildi.

Cenaze törenine Başbakan Ünal Üstel de katılarak, ailenin acısını paylaştı.

Bu arada Diyalog’a konuşan Bahadır Toymuradov, tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini söyledi.

Mahkemede neler aktarıldı

Kuvözde tutulan 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten müfettiş Hüseyin Zaifer, 26 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 7 Ekim’den itibaren erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini söyledi. Polis, hastanede görevli hemşirelerin tedbirsiz davranarak, bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti.

Polis, mama içerilen 7 bebekten 6’sının tedavi altında olduğunu belirtti.

Polis, zanlılardan 4’nün olay günü, birinin ise olay gününden bir gün önce Yenidoğan Servisinde görevli olduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölülüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Etil alkol, mamalarla aynı yerdeydi

Polis, incelenen kamera görüntülerinde etil alkolün 5 litrelik su şişesinde Yenidoğan Servisinde olduğunun görüldüğünü, olaydan sonra 5 litrelik su şişesi içerisinde mamaların olduğu odadan çıkarıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda sorumlu olan başka şahısların da olabileceğini açıkladı.

Servisteki kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Üzerinde “alkol” etiketi vardı

Daha sonra zanlıların avukatı polise soru yöneltti. Polis, etil alkolün üzerinde etiket olduğunu belirtti.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Aileler tepki gösterdi

Ayrıca duruşmayı tedavi altına olan bebeklerin aileleri de izledi. Aileler mahkeme çıkışında hemşirelere tepki gösterdi.

Otopsi yapıldı, kan ve doku örnekleri alındı

Mahkemenin ardından Mihrimah bebeğin otopsi işlemleri yapıldı. Bebeğin etil alkol sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, ileri tetkik için Mihrimah Toymuradov’un için kan ve doku örneklerinin alındığı belirtildi. Bebek Toymuradov’un ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler ardından tespit edilecek.

Minik bedeni toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından 20 günlük bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan baba Bahadır Toymuradov Gönyeli Kabristanlığına götürdü. Minik Mihrimah annesi, babası ve aile yakınlarının gözyaşları arasında Gönyeli Kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Başbakan Ünal Üstel, acılı aileye başsağlığı diledi.

Baba Toymuradov: Gerçekler ortaya çıkmalı

İlk bebeklerini kaybeden baba Bahadır Toymuradov, polisin kendisine sözlü olarak bebeğin ölüm sebebinin alkol olduğu söylendiğini belirtti.

Diyalog Gazetesi’ne konuşan Toymuradov, Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili açıklamasının geç yapıldığını, otopsi talep etmeselerdi olayın örtbas edileceğini düşündüklerini ifade etti.

Geçen Cumartesi günü saat 17.50’de hastaneden aranarak çocuklarının fenalaştığı bilgisini aldıklarını ancak hastaneye geldiklerinde bebeklerinin vefat ettiğini öğrendiklerini anlatan Toymuradov, eşinin şüphelenmesi üzerine polisi aradıklarını, polisin müdahalesiyle olayın detaylarının ortaya çıktığını belirtti.

Toymuradov, bebeğinin ölüm saatinin öğlen 13.30 olduğunu ancak kendilerine 5 buçuk saat sonra haber verildiğini ifade etti.

Amacının kimseyi suçlamak olmadığını belirten Toymuradov, yalnızca gerçeklerin ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.