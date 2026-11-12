Dünyaya mesaj verdi

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31’in en önemli etkinliklerinden biri olan Liderler Zirvesi’ne, 6 kıtadan 95 ülke ve 102 lider katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen zirvede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da konuşma yaptı.

COP31’in uygulama odaklı olmasını hedefliyoruz

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk kez COP Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

COP31’in yalnızca kararların alındığı değil, somut adımların atıldığı bir konferans olmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, Paris Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulamaya geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsanlığın ortak bir dünyayı paylaştığına dikkat çeken Erdoğan, küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin azalması, doğal kaynakların tükenmesi ve gıda güvenliği gibi sorunların bütün ülkeleri etkilediğini söyledi.

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu elektrik gücündeki payının yüzde 60’ı aştığını belirtti.

Sıfır atıkta geri kazanım oranı yüzde 40’a yaklaştı

Türkiye’nin iklim politikalarına da değinen Erdoğan, temiz enerji dönüşümünden sıfır atığa, gıda güvenliğinden sanayileşmeye kadar 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Gazze vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Gazze oldu.

Silahlı çatışmaların yalnızca insanları değil, doğayı da ağır şekilde etkilediğini belirten Erdoğan, Gazze’de yaşananların insani yıkımın yanı sıra çevresel bir felaket olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre-kıyım yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.

Gazze’de asırlık zeytin ağaçlarının kesildiğini, toprağın ve suyun kirletildiğini, şehirlerin enkaza dönüştürüldüğünü belirten Erdoğan, bölgedeki altyapının yok edilmesi ve aşırı yağışların birleşmesiyle on binlerce çadırın sular altında kaldığını dile getirdi.

Gazze’deki Filistinlilerin, özellikle çocukların ağır yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Erdoğan, insani yardımların bölgeye girişine derhal izin verilmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan, Gazze’de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek uluslararası topluma dayanışma ve sorumluluk çağrısı yaptı.

Erdoğan ve Guterres zeytin fidanı dikti

Öte yandan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, COP31 Liderler Zirvesi alanında da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya EXPO alanında düzenlenen etkinlikte zeytin fidanı dikti.

Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.