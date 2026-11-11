Kıbrıs için tarihi fırsat

‘BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’ (COP31) kapsamında dün Antalya’ya giden Birleşmiş Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile küresel konuların yanı sıra Kıbrıs sorunu ve İran savaşını da ele alan bir görüşme yaptı. Erdoğan-Guterres görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı bakanlar ve üst düzey yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduklarını, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Liderler iki gün Antalya’da

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel davetlisi olarak dün akşam eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberlerindeki heyet COP31 Zirvesi dolayısıyla Antalya'ya gitti.

Üstel de katılacak

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Antalya’daki COP31’e katılacak.

İncirli de COP 31 Zirvesi için Antalya’ya gitti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, COP31 31. İklim Zirvesi’ne katılmak üzere dün Antalya’ya gitti.

Rum lider önce Rodos adasına gitti

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da dün akşam Antalya’ya ulaştı.

Hristodulidis, Antalya ziyaretini gerçekleştiren görevdeki dördüncü Rum lider oldu.

Hristodulidis’i Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile Türkiye COP31 Dönem Başkanlığı Ofisi Direktörü Mehmet Ali Kahraman karşıladı.

Hristodulidis ve beraberindeki heyet Türkiye’ye doğrudan uçuş gerçekleştiremedi. Heyet, Larnaka’dan Yunanistan’a bağlı Rodos Adası’na, buradan da Antalya’ya uçtu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in de Antalya’ya gideceği belirtildi.