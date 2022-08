‘Herkes kaçmak istiyor’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan anne ve babaların yüzde 70’inin çocuklarına ‘git kendini kurtar’ diyerek yurt dışını işaret ettiğini belirterek, “Gençlerimiz kendi yarınlarını bu ülkede görmek istemiyor. Fırsat bulsa başka bir ülkede hayat kurmak istiyor. Kaçmak isteyenlerin ülkesi olduk” diye konuştu.

Denizli Gazeteci Cemiyeti'nde soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerin büyük çoğunluğunun yurt dışına kaçarak orada hayat kurmak istediklerini söyledi.

Anne ve babaların da çocuklarını yurt dışına gitmeye teşvik ettiklerini kaydeden Babacan, “Şu anda gençlerimizin kahir ekseriyeti kendi yarınlarını bu ülkede görmek istemiyor. Fırsat bulsa başka bir ülkede hayat kurmak istiyorlar. Anne babaların da belki yüzde 60-70'i oğlum sen git kendini kurtar diyor. Kaçmak isteyenlerin ülkesi olduk. Gitmek isteyip de gidemeyenlerin, kalanların ülkesi olduk. Oysaki bu ülke bırakın kendi gençlerimizi, dünya gençlerinin yaşamak istediği bir ülke olmuştu. Dünya'nın her yarından gençler Türkiye'ye gelmek istiyordu. O halden kendi gençlerimizin kaçmak istediği bir ülke halini aldık. Gençlerimiz kabiliyetli. Gençlerimiz zeki ama kendilerine sunulan imkânlar çok dar. Bunun için gençlerle ilgili geniş bir çalışma yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘Babacan'ın ilk 11'i'

Partisinin hazırladığı 11 maddelik eylem planını ‘İlk 11'imiz' diye tanıtan Babacan, “Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili detaylı çalışmalar yapıyoruz. Eylem Planı adını verdiğimiz bu hazırlıklar seçimden sonra Türkiye'nin nasıl yönetileceğinin bütün altyapısını oluşturacak” diye konuştu.

Babacan, çalışmalarda gençlere ağırlık verdiklerini belirterek, “Tarım liseleri olacak. Köylüler en çok çocuklarının çiftçilik yapmamasından şikâyet ediyor. Bir çiftçi 2 bin dönüm arazim boş çocuklar başka iş yapıyor diyor. Gidin kendinizi kurtarın dedim diyor. Demek ki; gençlerimizin tarımla uğraşması ancak ve ancak çiftçimizin iyi bir gelire sahip olmasıyla mümkün olacak. Tüm eylem planlarımızda gençlerimize yer verdik. Önemli olan fırsat ve imkân sunulması. En iyi eğitimin fırsat eşitliği içinde gençlere sunulması. İş imkânlarının artması. Gençlerimizin sevdiği ilgi duyduğu alanlarda kendilerini geliştirmesini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Kriz ortamı bir an önce ortadan kalkmalı'

Sanayicilerin sorunlarını da dinleyen Babacan yaşanan ekonomik krizin 6 içinde çözülebileceğini, enflasyonun da iki yıl içinde yine tek hanelere düşebileceğini söyledi.

Sanayicinin önünü görebilmesi için kriz ortamının bir an önce ortadan kalkması gerektiğini söyleyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

“2001-2002 krizi çok büyük bir krizdi. O krizden ülkemizi çıkarmamız iki yıl sürdü. 20 banka batmıştı. İnsanlar bankadaki parasını alamıyordu. Hazinenin borçlanma faizi yüzde 66'ydı. Bütün dünya Türkiye iflas etti edecek diye bakıyordu. O zor şartlarda devraldık. Dürüst ve ehil bir kadro kurduk. İki senede krizi çözdük.

İki senede 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik. Ülkeyi bugün devralsak bugün yaşanan krizi de 6 ayda çözeriz. Bir ayda bütün kurumları ayağa kaldırırız. Merkez Bankası ve TÜİK'i bir ayda ayağa kaldırırız. Çok kolay yaptığımız işler. Altı ayda da kriz ortamı ortadan kalkar. Enflasyonun tek haneye düşmesi de iki sene sürer. Önemli olan bir an önce kriz ortamının ortadan kalkması. İnsanların önünü görmesi gerekiyor.”