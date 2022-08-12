İş çok personel yok

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle dün birimde bir günlük uyarı grevine gitti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde açıklama yapan sendika yetkilileri, yetkililerden gerekli cevapları almadıkları takdirde eylemlerinin bugün de devam edeceğini bildirdi.

Serdaroğlu: Halk eziyet çekiyor

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde personel eksikliğinden kaynaklı işlerin olması gerektiği gibi ilerleyememesi, halkın eziyet çekmesi ve bu nedenle çalışan ile halkın karşı karşıya getirilmesi nedeniyle toplandıklarını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenen Serdaroğlu, Trafik Dairesi’nde işlerin yürümediğini bile bile bir personelin daireden alınarak, Posta Dairesi’ne gönderildiğini savundu.

Trafik Dairesi Müdürünün yazdığı yazı ile personeli geri istediğini, Posta Dairesi Müdürünün de buna onay verdiğini öne süren Serdaroğlu, Posta Dairesi Müdürünün bir gün sonra yazısını değiştirdiğini, personele Posta Dairesi’nde ihtiyaç olduğunu yazdığını ileri sürdü. İstihdam yerleri farklı olan ancak 3 yıldır Trafik Dairesi’nde çalışan 3 kişinin ise, yerlerine iş gücü getirilmeden farklı dairelere gönderildiğini iddia eden Serdaroğlu, bu iki konuda Bakan Arıklı’dan açıklama istedi.

Atan: İstifa edebilir

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, Bakan Arıklı’yı eleştirerek, “Sayın Bakan herkesi statükoculukla suçluyor” dedi.

Bakan Arıklı’nın Avrupa Birliği’ni diline doladığını dile getiren Atan, Avrupa Birliği’nden bahsediliyorsa hak ve adalet adına konuşulması gerektiğini söyledi.

“Bıktım, usandım diyorsa istifa edebilir” diyen Atan, ülkenin kutuplaştırıldığını, ikiye bölündüğünü öne sürdü. Halkı ve emeği savunan sendikalara karşı bir tutum içerisine girildiğini savunan Metin Atan, iş ve yandaşların istihdam edildiği eleştirisinde bulundu.

Trafik Birimi’nde çalışanların Maliyenin kasasına ne kadar para getirdiğinin farkında olunmadığını belirten Atan, “Kimse emeğin yanında olan sendikalara laf söyleyemez” dedi.

Bengihan: Personel eksiltildi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Ehliyetler Birimi’nden partizanca personel eksiltildiğini belirterek, Motorlu Araçlar Birimi’nde de sürekli veznelerde çalışan partililerin, iş yükünün çok olması nedeniyle daha rahat dairelere görevlendirildiğini ileri sürdü.

Ayda 5 milyon TL para toplayan, Maliyenin en önemli kasası olan birimde çalışan ekibin bozulduğunu dile getiren Bengihan, amacın partiliyi memnun etmek olduğunu öne sürdü. Bazı çalışanların Meteoroloji Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi’ne gönderildiğini savunan Bengihan, “Altın yumurtlayan tavuğun kafasını keser gibi iş yükü artmasına rağmen personel azaltılıyor” dedi.

Hava Sporları Federasyonu’ndan kamuya 17 kişi istihdam edildiğini kaydeden Bengihan, bu kişilerin nereye gönderildiğini sordu.

Uzun: Artık yeter

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun ise, Lefkoşa Ehliyetler Birimi’nin Trafik Dairesi’ne bağlı olduğunu sadece çalışanların bildiğini savunarak, Bakan Arıklı’nın birimin Trafik Dairesi’ne bağlı olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

