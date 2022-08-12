130 sınav birikti

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ziyaret gerçekleştirdi. Köseoğlu, ziyarette görev süresinin birinci yılında yaptığı icraatlar, faaliyetler ve kurumsallaşma çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Köseoğlu ayrıca, Akar’ı komisyonun logosunun tanıtımının yapılacağı basın toplantısına da davet etti. Komisyonun çalışmaları ve var olan eksiklikler için attıkları adımlardan da bahseden Köseoğlu, pandemi ve iki kez uygulanan seçim yasakları nedeniyle birikmiş 130 tane sınav olduğunu söyledi.

Şeffaflık önemli

Komisyonun şeffaflığının önemine dikkat çeken Köseoğlu şunları söyledi:

“Gözlemlediğimiz eksiklikleri gidermeye çalıştık, teknolojiyi daha fazla kullanmaya başladık. Web sayfamızı güncelledik, web sayfamızda aylık raporlarımızı sunmaya başladık. bilgilendirme ve şeffaflık açısından basını da daha fazla aktarmaya çalıştık. Çünkü Kamu Hizmeti Komisyonu’nun güvenilirliğinin sürdürülebilmesi açısından şeffaf olup basına her türlü bilgiyi vermek gerekir ki birilerinin kafasında bir soru işareti varsa aydınlansın.”

Ezbere dayalı sınav sistemini değiştik

Kamu sınavlarının ezbere dayalı mevzuat esas alınarak yapıldığını, bunun da kendisinin göreve gelmesi ile birlikte değiştirildiğini aktaran Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ezbere dayalı bir sistem vardı. Herkes okur öğrenir ve sınavdan geçerdi. Bizim istediğimiz muhakeme gözü yüksek, zeki insanları seçmektir. Bunun için biz muhakemeye dayalı matematik, Türkçe, genel yetenek sorularını sınav konularına dahil ettik ve bu konuları sormaya başladık.”

Seçim yasakları gecikmelere neden oldu

KHK Başkanı Köseoğlu, sınavlarda pandemi ile başlayan gecikmelerin seçim yasaklarıyla devam ettiğini dile getirdi. Köseoğlu, bunun değişmesi için Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik talep ettiklerini söyleyerek yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:

“Ben bir yıl içerisinde iki defa seçim yasağı yaşadım. Seçim yasakları ve pandemi nedeniyle birikmiş 130 tane sınav var. Bu sınavları bir yıla yaydığımız zaman bir yıllık bir süreyi programlamış olduk. Seçim yasaklarından dolayı aksamalar yaşanıyor. Mesele ben önceden münhalimi ilan etmişim, başvuruları almışım, sınav tarihi belli, seçim tarihine denk getirip sınavı yapamıyorum.”

Seçim yasaklarında Kamu Hizmeti Komisyonu’nun seçim yasaklarında sınav yapamazken, siyasi alımların yapılabildiğine de dikkat çeken Köseoğlu, “Ben yapamam ama eğitim ve sağlıkta ihtiyaç olduğu zaman geçici alım yapılabiliyor. Bana talepte bulunuluyor ben de “seçim yasağı olduğu için ben alamam Sayın Bakan sen al” diyorum. O da geçici öğretmen veya geçici doktor alıyor. Yani Kamu Hizmeti Komisyonu gibi bağımsız bir kuruma güvenilmez ama siyasetçinin almasına müsaade edelim gibi bir yapı vardı” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 09:57