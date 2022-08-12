Şehitler anılacak

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 48’inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın 14, 15 ve 16 Ağustos’ta yapılan ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.

Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni yapılacak.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için 14 Ağustos Pazar günü anma töreni düzenlenecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören, saat 10.00’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun çelenkleri sunmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklara göndere çekilecek.

Törende, sırasıyla Muratağa, Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlanacak.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 10.30’da çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.

Taşkent şehitleri 15 Ağustos Pazartesi anılacak

Taşkent Şehitleri 15 Ağustos Pazartesi günü anılacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden verilen bilgiye göre Taşkent Şehitliği'ndeki anma töreni, saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun çelenkleri sunmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, sırasıyla Taşkent şehitleri adına Taşkent Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 48’inci yıl dönümü 15 Ağustos Pazartesi günü iki ayrı törenle kutlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre saat 17.30’da Zafer Anıtı önünde yer alacak ilk tören protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Saat 18.00’de İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak ikinci törende birliklerle, halkın bayramı kutlanacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşma yapacak. Halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişi ile program tamamlanacak.

Resmi törenler düzenlenecek

Lefke’nin kurtuluşunun 48’inci yıl dönümü Lefke’de düzenlenen törenlerle kutlanacak. Lefke Kaymakamlığından yapılan açılamaya göre Lefke’deki şehitleri anma töreni 16 Ağustos Salı günü Kemal Özalper Şehitliği’nde yapılacak. Saat 18.00’de başlayacak törende, anıta çelenkler sunulacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitlik özel defteri imzalanacak ve dua okunacak.

Lefke Atatürk Parkı’nda yer alacak kurtuluş töreni saat 18.45’te bando birliklerince karışılama ve çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak. Bando eşliğinde İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının sonrasında şiirler okunacak.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamı adına Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Meltem Köksallar konuşmalarının ardından tören resmi geçitle tamamlanacak.

