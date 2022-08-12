Henüz karar yok

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt temini için açtığı ihaleye dün teklifler verildi. İhaleye 7 firma teklif verirken, sonuç henüz açıklanmadı. İhalede en düşük teklifi 32.80 Dolarla Sülem Sistem Elektrik verirken, en yüksek ise 99 Dolarla SAO Ticaret’ten geldi.

Kıb-Tek için 200,000 ±10% Metrik Ton Akaryakıt ve max yüzde 1 kükürt içerikli Fuel-Oil Temini ve Taşıma İhalesi’nde dün Merkezi İhale Komisyonu tekliflerin tamamlanmasının ardından gelen teklifler açıklandı.

Toplam 7 firmanın katıldığı ihalede bir şirketin katılımı geçersiz sayıldı. Geçersiz teklifin Flex İnvestment LTD. olduğu belirtildi. Geçersiz sayılma sebebinin de hiçbir formun doldurulmaması olduğu ifade edildi.

Kim, ne kadar teklif verdi?

Sideral’in 58.28 Dolar teklif verdiği ihalede, İç Kale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık 60 dzolar, Hayati Özok 38 Dolar, SAO Ticaret 99 Dolar, Sülem Sistem Elektrik Ltd. 32.80 Dolar, Gulf Unker Petrol ise 47 Dolar teklifte bulundu.

İhalede en düşük teklifi 32.80 Dolarla Sülem Sistem Elektrik verirken, en yüksek ise 99 Dolarla SAO Ticaret’ten geldi. Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin bilirkişi ile birlikte en kısa sürede ihaleyi tamamlayacaklarını açıkladı.

