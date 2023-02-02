Hiçbir engel yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, adaylık tartışmaları hakkında, "Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır." dedi. Altılı masaya da eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Onlar, ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir." diye konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca EYT'lilerin ilk maaşlarını şubat ya da mart ayında alabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

Erdoğan şunları söyledi:

“Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır. Bu slogan CHP'ye isyanın nişanesidir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti Cumhur ittifakıdır. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygı duymayı öğrenin. Bunlar milli değil gayrımilli. Benim milletim sana inanmaz ki, Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ipe götürdünüz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Batıdan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine 'Yeter Söz Milletindir' diyoruz. Eser söz konusu olduğunda yetmez diyoruz.

Altılı Masa eleştirisi

Onlar, ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez.

Adaylık tartışması

Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

EYT'de ilk maaş ne zaman?

Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.

İsveç'teki Kur’an-ı Kerim provokasyonu

Avrupa'da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden endişe duyuyoruz.

İsveç'ten, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda samimi adımlar bekliyoruz. İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz.