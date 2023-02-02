Şarkılar çalındı halaylar çekildi

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) örgütlü olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ), çalışanların enflasyon altında ezilmemesi için 6 ayda bir hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması talebiyle bir günlük uyarı grevine gitti.

Sendika yetkilileri çalışanlarla birlikte üniversite önünde basın açıklaması yaptı.

Üniversite önünde ateş yakan eylemciler, “Vur vur inlesin, yönetim dinlesin”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı. Şarkıların da çalındığı eylemde, halay da çekildi.

Sağduyu çağrısı yapan ve mütevelli heyetine seslenen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Çalışanlara 6 ayda bir hayat pahalılığı verilmesi için adım atsınlar biz de bu ateşi söndürelim yoksa bu ateş sizi de yakacak” dedi.

Talepleriyle ilgili adım atılmazsa grev ve eylemlerin devam edeceği uyarısı yapan Bengihan, “Ateşi söndürmek de büyütmek de mütevelli heyetinde gelin çalışma barışını birlikte sağlayalım” çağrısı yaptı.

Bengihan: Fedekarlık karşılık bulmadı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı açıklamada, basın emekçilerine, eyleme katılan sendikacılara, emek mücadelesine destek veren sivil toplum örgütü ve siyasi partilere teşekkür etti. Bengihan ayrıca, yağmurdan korunmak için belediyenin imkanlarını sunan Lefke Belediyesi’ne de teşekkürlerini sundu.

10 yıldan beridir üniversitede eylem ve grev olmadığını ifade eden Bengihan, çalışanların iyi niyet ve fedakarlık gösterdiğini ama gösterilen fedakarlığa cevap bulamadığını söyledi. 10 yıl sonra üniversitede çalışanları sokağa döken bir mütevelli heyeti olduğunu belirten Bengihan, yağmurun altında ekmek kavgası veren onurlu, gururlu LAÜ çalışanlarına sendikanın sonuna kadar destek çıkacağını kaydetti.

“Çalışanlar 2022 Ocak ayından beridir aynı maaşı alıyor”

LAÜ’nün bölge halkına çok büyük bir katkısı ve ülkenin en güzide üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Güven Bengihan, çalışanların, Ocak 2022 ayından beridir aynı maaşı aldığına dikkat çekti. Bengihan, enflasyon karşısında daha fazla yoksullaşmamaları için hayat pahalılığı ödeneğinin 6 ayda bir çalışanlara verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

“Kavgamız ekmek kavgasıdır”

“Vakıf üniversitesinin kendi çalışanlarına bile sahip çıkamadığını” öne süren Bengihan, çalışanların, emeğinin, gururunun kırılmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. “Okulda yıllardır süren baskı, mobbing ve her türlü tehdidin sineye çekildiğini" savunan Bengihan, “Proletaryanın, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Bu insanların da ekmeğinden başka kaybedecek bir şeyi yoktur. Kavgamız ekmek kavgasıdır, kavgamız insanca yaşayabilme kavgasıdır. Anlayana…” diye konuştu.

