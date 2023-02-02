Yararlı sonuçlar getirecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye’deki belediyelerle kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi yönünde girişimleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel yönetimlerden sorumlu isimlerinden İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Türkiye’deki belediyeler ile Kıbrıs’taki belediyelerinin kurumsal ve karşılıklı saygıya dayalı iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, bu yönde atılacak adımların yararlı sonuçlar getireceği belirtildi.

Görüşmede, hizmet odaklı projeler konusunda aktif işbirliğinin sağlanabilmesi konusunda ilerleme kaydedilmesi, bu yönde özellikle başkent Lefkoşa’nın kardeş belediyeleri ile diyaloğunun daha ileriye götürülmesinin sağlanmasının ele alındığı kaydedildi.

Mehmet Harmancı, konuyla ilgili açıklamasında, kurumsal ve karşılıklı saygıya dayalı iş birliğine önem verdiğini kaydetti.

Harmancı, Fransız Büyükelçi Catalano’yla görüştü

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet Catalano ile görüştü.

Açıklamaya göre, Harmancı, yeniden seçilmesinden dolayı kendini kutlayan ve başarı dileyen Catalano’ya AB projeleri hakkında bilgi verip, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuyla ilişkileri konusunda görüşlerini ve Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri aktardı.

Mehmet Harmancı’nın ayrıca, Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında fon ayrılan Hamitköy Kanalizasyon ve Kanlıdere Projeleri’nin hayata geçmesine koyulan engeller ve bu konuda son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili büyükelçiye detaylı bilgi verdiği belirtildi.

Başkanı Harmancı, Ocak ayı içerisinde Türkiye’nin başkenti Ankara temasları yanı sıra, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm, Romanya’nın Lefkoşa Elçisi Sorin Dan Mihalache’yi kabul ederek görüştü. Harmancı ayrıca, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi yetkilileriyle geçmiş yıllarda sekteye uğrayan projelerin hayata geçmesi ve iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili bir toplantı yaptı.