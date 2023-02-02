Kayalar: Destek sürecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ve beraberindeki heyet ile birlikte, TİKA tarafından yapımı tamamlanan ve çevre düzenleme projesi devam eden Laguna Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Gazimağusa Limanı’nda bulunan tahta iskelenin önündeki betonun çökmesi sonucu yük limanı ve balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın kullanılmaz hale gelmesi sonucunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi ve Planlama İnşaat Dairesi çalışma başlamıştı.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı TİKA Başkanlığı Lefkoşa Program Ofisi’nin, 2020 ve 2021 yıllarında Laguna Balıkçı Barınağını Destekleme kapsamına aldığı anımsatılan açıklamada, "Laguna (Gazimağusa) Balıkçı Barınağı Rıhtımı I. Etap kapsamında 152 metre rıhtım ve yanaşma yeri, rıhtım önü derinleştirme çalışmaları, ikinci etap kapsamında ise 110 metre rıhtım ve yanaşma yeri, rıhtım önü derinleştirme çalışmaları ile yağmur suyu drenaj/sirkülasyon kanallarının inşa edildiği” belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, TİKA Başkanı Serkan Kayalar’ın “yeni projelere desteklerinin devam edeceği bilgisini verdiği” de kaydedildi.

Feyzioğlu’ndan çalışmalara övgü

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Feyzioğlu, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile TİKA’nın gurur kaynakları olduğunu belirterek, çalışmalarından övgüyle bahsetti ve hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

TİKA ile KKTC’de çok büyük projelere imza attıklarını ifade eden Feyzioğlu, “Kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, kadınlarımızın, küçük esnafımızın, balıkçılarımızın doğrudan hayatlarına dokunuyoruz, her zaman da yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam da konuşmasında, Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar diledi ve “Hayırlı olsun” dedi.

