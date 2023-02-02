‘Üzülerek çıkardık’

Özlem ÇİMENDAL

Beyarmudu Belediyesi’nin eski Başkanı İlker Edip tarafından işe alınan 12 kişi evine gönderildi.

Yeni Belediye Başkanı Bülent Bebek tarafından işten çıkarılan 12 kişinin yasal zemine bakılmadan yapıldığı belirtildi.

Diyalog’a konuşan Bebek, istihdamların siyasi ve iki dudak arasında, hiçbir yasal zemine bağlı kalmadan, kayıt altına alınmadan yapıldığını söyleyerek, “Üzülerek işten çıkardık ama bunu yapmasaydık belediye 6 ayda batardı” dedi.

Eski Başkan İlker Edip ise bölge insanını istihdam etmeye de olanak tanıyan bir proje kapsamında istihdamların yapıldığını ifade etti.

Bebek: Belediye batardı

Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek, yerel seçimlere yönelik iki dudak arasında alınan fazla istihdamları “Üzülerek de olsa durdurmak zorunda kaldık” dedi. Bebek, “Bir ay sabrettik, ödeyebilir miyiz diye baktık ama imkanı olmadığını gördük” dedi. Bebek, belediyenin personel yapısının olması gerektiği limite çekilmemesi halinde belediyenin 6 ayda batacak bir yapıda olduğunu kaydetti.

Bebek, “Batık bir belediye aldık” ifadelerini kullanırken, belediyenin benzin, mazot başta olmak üzere birçok borcu olduğunu ve mali anlamda yeni bir düzenleme ve yapılanmaya gitmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başkan Bebek,“Eğer belediyenin ekonomik yapısında toparlanma, düzelme olursa bu arkadaşları yeniden istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalışanların ne sözleşmesi ne de kaydı var

Fazla istihdamların seçime yönelik yatırım olduğunu söyleyen Bebek, çalışanların hiçbir yasal mevzuata uygun olarak istihdam edilmediğini de kaydetti. Bebek, işe alınanlarla ilgili herhangi bir kayıt olmadığını belirterek, “Onlar için de kötü bir durum. Başlarına bir şey gelse belediye sorumlu olacak bu durumdan” ifadelerini kullandı.

Belediye bütçesini aşmış durumda, batık

Belediyenin bütçesinin yüzde 50’nin üzerine çıkmaması gerekirken, bu oranın yüzde 80’lerde olduğunun altını çizen Bebek, “Bu arkadaşları topladık, durumu anlattık. Konuyu Beyarmudu Belediye Meclisi’ne de sundum. Bunu yapmak zorundaydık. Bütçenin çok üzerine çıkılmış. Ben buraya iş yapmaya geldim belediyeyi batırmaya değil. Batmış bir belediye aldım. Vatandaşı düşünmek zorundayım, vatandaşa sağlıklı hizmet vermek zorundayım, bu belediyeyi ayağa kaldırmak zorundayım” dedi.

Kayıtsız şekilde aylarca belediyeden maaş alanlar var

Bebek ayrıca belediyenin kontrolünde Türkmenköy’de yapılan piknik alanı için de aynı durumun söz konusu olduğunu söyleyerek, “Ayalardır maaşı belediye bütçesinden ödenen piknik alanı görevlisini ben bir kez bile görmedim. Yine ne kayıt var ne bir sözleşme. Bu nasıl iştir?” diye sordu.

Edip: Bölge insanına ekmek kapısı yarattık

Beyarmudu Belediyesi eski Başkanı İlker Edip de işten durdurmaların kendisine de ulaştığını ifade ederej “Biz bölge insanına ekmek kapısı açmıştık” ifadelerini kullandı. Edip, meslek edindirme ve tarım faaliyetleri kapsamında bölgede bir proje başlatıldığını söyledi. Edip, işten durdurulan 12 kişiyi de bu kapsamda belediyede istihdam ettiklerini dile getirdi. Edip, belediyenin sahada çalışacak eleman eksikliği olduğu için de dışarıdan hizmet alma yerine, bölge insanına yöneldiklerini söyledi.

Çalışanların yasal olarak değil, iki dudak arasında istihdam edildiği yönündeki açıklamalara da cevap veren Edip, “Bu insanları istihdam ettik. 2-3 ay deneme sürecinin ardından toplu sözleşme yaparak, kadroya dahil etmeyi planlıyorduk. Ama sonra seçim yasakları girdi ve seçimler derken biz amaçladığımızı yapamadık” dedi. Edip, istihdam edilenlerin politik amaç uğruna alınmadığını, ihtiyaçtan alındığını da vurgulayarak, ileriki günlerde belediyeye yeni istihdamların yapılacağı duyumunu aldıklarını ve bu konunun da takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Takipçisi olacağız

Belediyenin şu anki işçi kadrosunun idari kadroya kaydırıldığını ve kadroların değiştirildiğini de söyleyen Edip, işçi kadrolarında şu anda çalışacak personel kalmadığını kaydetti. Edip, belediyenin ödeme güçlüğü olmadığını, sosyal sigorta ihtiyaç sandığı borcu bulunmadığını, her belediyede olan borçlar şeklinde bir mali tablosu olduğunu da söyledi. Edip, “Biz çalışanları sıkıntısız ödüyorduk. Madem belediyenin mali yapısı kötü, ödeyemiyor. İleriki günlerde yapılacağı söylenen istihdamlar nasıl yapılacak?” diye sordu. Edip, değişen belediyeler yasası ile birlikte de gelirlerin artacağına dikkat çekerek, ödemelerde bir sıkıntı yaşanmayacağına dikkat çekti. Edip, konunun takipçisi olacağını söyledi.