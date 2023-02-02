Fıratcan mavi sularla buluşacak

Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerini yaparak, doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Balıkçı Özkan Alkan tarafından bulunarak merkeze getirilen Oktay Fıratcan isimli Caretta Carettanın da tedavisi bitmek üzere. Çoklu kafa kırıkları nedeniyle su üzerinde kontrolünü sağlayamadığı için kayalara çarpan ve vücudunun diğer yerlerinde de kırıklar oluşan Oktay Fıratcan’ın 2020 yılında başlayan tedavisi yaz aylarında tamamlanacak. Oktay Fıratcan’ın yaz aylarında denizle buluşturulması planlanıyor.

Kara: Acı çekiyordu

Kafa yaralanmalarında meydana gelen doku hasarlarından dolayı kaplumbağaların dalamadığını belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Oktay Fıratcan’ın dalamadığı için uzun süre beslenemediğini, halsizlik ve sıvı kaybı yaşadığını söyledi.

Kara şunları ifade etti:

“Merkeze ulaştırıldığında reflekslerinde zayıflama görülen kaplumbağaya vakit kaybetmeden gerekli besin takviyeleri ve medikal tedavi uygulandı. İlk başlarda, çenesindeki kırık ve yaralar nedeniyle beslenirken basit ısırma hareketlerinde bile fazlasıyla acı çekiyordu. Daldığında ise suyun kafa yarasına yaptığı basınç kaplumbağada ağrı hissi oluşturuyordu. Ancak bunlara rağmen 2020 yılından bu yana Oktay Fıratcan’ın tedavisinde oldukça iyi bir ilerleme kaydettik.”

Çene ve gözaltı yaralarının tamamen iyileştiğini, kafa yarasının ise büyük oranda kapandığını ifade eden Kara, “Şimdilerde rahatlıkla suyun dibine dalıyor ve dipte durmayı başarabiliyor. Besinlerini keyifle tüketebilmeye başlayan Oktay Fıratcan’ı, her şey yolunda gittiği takdirde yaz aylarında doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.