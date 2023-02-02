18 yıl sonra ortaya çıktı

Suna ERDEN

Suç ortaklarıyla birlikte 2017 yılında 4 parça devlet arazisine sahte ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı adına tapuladığı ve başkalarına satarak sahtekarlıkla para temin ettiği öne sürülen İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık hakkındaki davada yeni tanıklar dinlendi. Fındık ve suç ortaklarının sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladığı devlet arazilerinin Akacan’lar tarafından satın alındığı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı davanın dünkü celsesinde, Savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hazır bulundu.

Savcı İbrahim Ruso, Toprak Komisyonu’nda görev yapan Yücel Barbaros ve Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi Melek Garip’i tanık olarak dinletti. Yücel Barbaros, dava konusu parsellerin durumunu gösteren ve kendisinin hazırladığı belge hakkında bilgi verdi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi Melek Garip ise Hüseyin Vasilyalı adına hazırladığı rapor hakkında bilgi verdi.

Garip, Hüseyin Vasilyalı’nın hak sahibi olmamasına rağmen üç adet devlet arazisinin sahte evraklarla adına devrinin yapıldığının tespit ettiğini anlattı.

Tanık Garip, Hüseyin Vasilyalı’nın eşdeğer puanları yetmemesine rağmen, sahte evraklarla 23 Mart 2005 tarihinde üç adet devlet arazisinin devrinin yapıldığını ve 12 Nisan 2005 tarihinde Bulut Akacan, Şerife Akacan ve Aysel Erdoğan’a satıldığının rapor edildiğini anlattı.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 7 Şubat’a erteledi.

Fındık neyle suçlanıyor

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık, İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ve

emlakçı Olgun Amcaoğlu 2004- 2005 yılları arasında devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladıkları ve başkalarına satıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.

Sanıkların, Girne’de Edremit ve Karaman’da 4 parça devlet arazisi için sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına koçan hazırladıklarını ileri sürülmüştü. Arazilerin üçüncü bir şahsa satılıp, sahtekârlıkla para temin edildiği belirtilmişti. Öztan Özenergün yargılanarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan Fındık’ın davası ise 18 Ocak’ta başladı. İlk duruşmanın ardından sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olgun Amcaoğlu’nun yargılamasına ise henüz başlanmadığı öğrenildi.